Ålesund og Sula innfører nye koronatiltak

Ålesund og Sula kommuner innfører lørdag klokken 12 nye lokale koronaregler. Det opplyser kommunene på sine i en pressemelding.

– De siste ukene har vi hatt svært høye smittetall i Ålesund. Vi ser at vi må gjøre tiltak nå for å hindre overbelastning av helsetjenestene våre, og for hindre smittespredning fram mot jul, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Kommunene innfører plikt om smittekarantene. Det betyr at husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter til en person med påvist koronavirus, skal i karantene i syv dager fra testdato til den smittede.

I tillegg blir det plikt om bruk av munnbind i enkelte situasjoner. Det vil si i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meter avstand innendørs, som for eksempel butikker, fellesarealer på kjøpesenter og på kollektivtransport.

Munnbindpåbudet vil også gjelde for blant annet taxi, og gjelder ikke for barn under 12 år.