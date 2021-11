Donald Trump gir ut fotobok

Det skriver New York Times.

Boken får tittelen «Our Journey Together» og utgis av forlaget Winning Team som eies av Trumps sønn Donald Trump Jr. og Sergio Gor.

Boken gis ut 7. desember.

Det har lenge versert rykter om at Trump skal skrive sine memoarer, blant annet fordi han selv har sagt at han «skriver som en gal» og har lovet at «når tiden er inne, vil dere få se boken over alle bøker».