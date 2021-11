Familien til drepte Anthony Huber etter rettsaken: – Hjerteknuste og sinte

Under en BLM-demonstrasjon skjøt Rittenhouse tre personer med en halvautomatisk rifle. Demonstrantene Joseph Rosenbaum (36) og Anthony Huber (26) mistet livet, og Gaige Grosskreutz (27) ble såret.

Fredag ble 18-åringen frifunnet på alle punkter – familien til Huber reagerer sterkt på utfallet av rettsaken i en uttalelse publisert av CBS Chicago.

Utsatt for «sårende og ekle» kommentarer

– Vi er hjerteknuste og sinte for at Kyle Rittenhouse ble frifunnet for drapet på vår sønn Anthony Huber, står det skrevet i uttalelsen til foreldrene Karen Bloom og John Huber.

– Det ble ingen rettferdighet for Anthony i dag, eller for de andre ofrene til Rittenhouse. Vi var ikke tilstede under rettsaken fordi vi ikke klarte å sitte i rettsalen og gjentatte ganger se videoen av at vår sønn ble drept, står det videre.

Foreldrene skriver at de har blitt utsatt for en rekke «sårende og ekle» kommentarer det siste året.

Har «sympati» for tenåringen

Huber sin grandtante Sarah Hughes og hans kjæreste Hannah Gittings (25) var til stede under rettsaken som fant sted i Kenosha i delstaten Wisconsin.

SKUFFET: Sarah Hughes, og avdøde Hubers kjæreste Hannah Gittings forlater rettsaken fredag. Foto: Paul Sancya / AP

Fredag sa Gritting at hun har «mye sympati» for tenåringen, som hun tror ble revet med da han prøvde å være «kongen av verden» under fjorårets opptøyer, ifølge New York Post.

Gritting sier at hun ikke kjøper argumentet til Rittenhouse om at han bare var der for å passe på bygninger og forretninger, kvelden hennes kjæreste ble skutt og drept.

– Hvis disse folkene hadde gjort det de sa at de skulle gjøre og holdt seg utenfor eiendommen og sørget for at ingen ødela disse bygningene, så greit, men det gjorde dere ikke, sier hun.

«En dum unge»

– Jeg har mye sympati for denne gutten, fordi han er bare et barn. Det var bare en skikkelig dum unge som beklageligvis ble frontfiguren for dette, sier Gritting.

KJÆRESTER: Hannah Gitting og Anthony Huber, før Huber ble skutt og drept av tenåringen Kyle Rittenhouse under en BLM-demonstrasjon i fjor. Foto: Hannah Gittings via AP

Hun mener imidlertid også at byen Kenosha bærer på et ansvar for drapet på Huber og Rosenbaum.

– Ikke kom her og fortell meg at disse drittsekkene ikke visste om at de var her, sier hun, og legger til at en spesialrådgiver utenfor Kenosha County burde vært utnevnt til saken.