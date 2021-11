For bare noen dager siden, dro Porsche duken av en helt ny elbil. Taycan Sport Turismo.

Navnet hinter litt om hva dette handler om. Fra før har vi jo Taycan og Taycan Cross Turismo.

Førstnevnte er sedanen (eller Sport Limousine, som Porsche kaller den) som startet ballet i 2019. I år fikk vi oppfølgeren Cross Turismo.

Begge disse har gitt voldsomt salg i Norge – og neste år kommer altså enda en variant på markedet. Nykommeren debuterer dessuten med en betegnelse vi ikke har satt på Taycan tidligere – nemlig GTS.

Det er tre bokstaver som forplikter.

Nå er Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, ute i ørkenen utenfor Los Angeles. Nærmere bestemt på racerbanen Willow Springs.

Ikke tilfeldig

At GTS-modellen får vise hva den kan på bane, er selvsagt ingen tilfeldighet. Porsche har nemlig vært tydelige på at denne-utgaven skal være den aller mest kjøreglade.

Nykommeren plasserer seg midt imellom 4S (571 hk) og Turbo (680 hk) /Turbo S (761 hk). Målet er at det GTS taper til de to sistnevnte i en lyskryssduell, skal den ta igjen i svingene.

Nå tar vi en telefon til den andre siden av jordkloden, for å høre hvordan det går med Broom-Vegard på tur.

Porsche har virkelig omfavnet elbil-segmentet. Nå er to nyheter på vei: Stasjonsvognen Sport Turismo og en egen GTS-utgave av Taycan og Taycan Sport Turismo.

Misunnelig

- Ring-ring ...

– Hallo, Knut! Jøss, du er våken, der hjemme.

– Ja, må jo nesten det, så jeg får høre hvordan det går med deg. Må jo si at jeg er litt over middels spent – og misunnelig på deg ...

– Ikke for å gni det inn, men det siste har du alle grunn til å være. Vi dro grytidlig av gårde i dag. På vei hit fikk jeg utdelt en Sport Turismo GTS – som jeg kunne piske opp gjennom Angeles Crest Highway. Det er en helt episk fjellvei. Perfekt til å teste kjøreegenskaper. Da jeg kom frem hit, stod Taycan GTS, altså sedanen, og ventet på å bli kjørt på Willow Springs. Visste du forresten at denne racerbanen ble brukt i filmen Ford vs Ferrari. Den har jo lang tradisjon, så det er helt vil å være her.

– Som du skjønner, ganske langt unna den verste dagen på jobb, dette her!

Liten prisforskjell

Både Taycan og Taycan Sport Turismo blir altså tilgjengelig som GTS-utgaver. Begge bilene lanseres til våren – og har startpriser på henholdsvis 1.189.900 og 1.198.900 kroner.

– Med all sannsynlighet vil de fleste norske kundene velge Sport Turismo. Det er jo lite som skiller disse på veien - samtidig som plassen er betydelig bedre i den nye modellen.

– Det har vært en dag med noen helt unike kjøreinntrykk og opplevelser. Derfor smerter det litt ekstra å måtte si at foreløpig kan jeg ikke gi noen kjøreinntrykk på disse bilene. 1. desember blir det imidlertid mulig å løfte på sløret i forhold til sedanen – mens jeg kan si alt jeg har på hjertet om Sport Turismo først 12. desember. Kjedelig å ikke kunne dele mer allerede nå, men sånn er det altså. Sperrefrist er sperrefrist!

Testing av hurtiglading er også på programmet.

Analyserer kjøringen din

– Hva kan du fortelle da?

– Jo, Porsche er for eksempel veldig stolt av det nye glasstaket de har i Sport Turismo. Det består av ni forskjellige felt som kan justeres i forhold til hvor mye sol det er. Det er ganske spesielt. Systemet gjør det mulig å hindre at man blir blendet – samtidig som man unngår lyset blir stengt helt ute. Selve glasset blir rett og slett matt.

– Vi har også blitt fortalt at software-oppgradringer skal øke både rekkevidden og ladekapasiteten. Taycan GTS blir første modell fra Porsche som bryter 500 kilometers grensen.

– Dessuten fikk vi testet ut en utrolig kul App, da vi kjørte på banen. Porsche har nemlig videreutviklet kjøreanalyse-verktøyet sitt – Track Precision. Du kan få utrolig mye informasjon om hvor mye G-krefter det er i svingene, hvor du bremset for mye eller for lite, hva som var toppfarten og hvor du var for sen eller rask med å bruke gassen. Rett og slett utrolig kult – for de som bruker bilen sin på bane. Og det er jo en del som gjør det, også.

Porsche har utviklet en App som analyserer kjøringen din ned til minste detalj.

Bonustur

– Skjønner. Men når har du tenkt å komme deg tilbake på kontoret, egentlig?

– Jeg lander på Gardermoen søndag morgen. Så mandag er jeg på plass, igjen. Døgnvill, trøtt og full av inntrykk som skal skrives. Men nå har jeg akkurat fått beskjed om at jeg kan få kjøre fire ekstra runder på banen, her. Noen av journalistene har ikke dukket opp. Bra for meg! Da er det på med hjelmen her ...

– Jeg skjønner. Vi andre bare fortsetter med det samme gamle, vi. Ikke tenk på det. Hamrer løs på tastaturet, mens det blåser katter forbi vinduene her. Ja, det er noen som har det ... Vegard? Hallo?

Vi får altså høre mer om inntrykkene fra turen så fort sperrefristene oppheves.

Video: Her får vi se en rekke Porsche-nyheter fra LA Autoshow:

