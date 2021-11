Planla reunion-turné: – Jeg er det tristeste jeg noensinne har vært

Seltzer ser i et følelseladet Facebook-innlegg fredag kveld tilbake på tiden med Hans-Erik Dyvik Husby, som er best kjent som Hank von Helvete. De to spilte i en årrekke sammen i Turboneger.

– Våre år sammen var som en berg-og-dal-bane uten stopp av ekstremt hardt arbeid, skuffelser, fortvilelse, konflikt og delt dysfunksjonalitet, skriver Seltzer i innlegget.

Mens Husby var frontfiguren i Turboneger, var Seltzer bassist.

– Det var også en episk saga om sterkt brorskap; guttene fra ingensteds som som vant massive seire mot alle odds, og som skapte magi sammen, magi som vil leve videre i rock-ære for alltid, skriver han.

MINNES: Thomas Seltzer har skrevet et innlegg på sosiale medier for å hylle Husby. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Planla å stå på scenen sammen igjen

Turboneger var blant Norges største band på 90- og 2000-tallet, og fikk også stor internasjonal anerkjennelse.

Bandet har også hatt flere konflikter, men skværet i nyere tid opp.

– Det gir meg noe fred å vite at vi fant forsoning i de senere årene, noe jeg vet vi begge satte pris på.

Seltzer forteller at han i all hemmelighet var i gang med å planlegge en reunion.

– Største deler av året som har gått, har Rune, Knut og jeg diskre lagt grunnlaget for en «Apocalypse Dudes» 25-årsjubileums-tour våren 2023, noe vi gledet oss veldig mye til å presentere til deg, Chris og Pål i løpet av de neste månedene, skriver han.

– Men det var visst ikke meningen. Jeg er det tristeste jeg noensinne har vært. Knust.

Hans-Erik Dyvik Husby var også skuespiller, og hadde hovedrollen i filmen om Cornelis Vreeswijk. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvil i fred

– Hvil i fred min gærne, sjarmerende, djevelske, elskverdige, talentfulle og for-smart-for-alderen lille bror, skriver Seltzer.

Seltzer er kjent med at TV 2 omtaler innlegget, men ønsket ikke å gi ytterligere kommentar nå.

– Siden du var en liten gutt har du alltid hatt et ønske om å bli gjenforent med moren din. Jeg håper du er det nå.

Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent som Hank von Hell, gikk bort 19. november. Han ble 49 år gammel.

Mange av Husbys venner og tidligere kollegaer har delt hyllester av ham i sosiale medier etter at de mottok dødsbudskapet.