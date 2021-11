Venner hyller Husby: – Vi har mistet den største stjernen vi har hatt

Turboneger skriver at de mottok budskapet med sorg.

– Vi er takknemlig for tiden, øyeblikkene og magien vi delte med Hans-Erik i Turbonegro under årene 1993 til 2009, skriver bandet på sosiale medier.

De hyller Husby for mannen han var og alt han gjorde for bandet.

– Som en karismatisk frontmann som viste både humor og sårbarhet, var Hans-Erik avgjørende for bandets tiltrekningskraft. Han var et varmt menneske, med et stort hjerte, som søkte det spirituelle og det intellektuelle, som elsket å ha en samtale med hvem som helst.

– Vi er stolte av hva vi skapte sammen som rockebrødre i Turbonegro – musikken, karakterene, hele universet vårt.

– Deg i mitt hjerte

– Dette er bare så trist, skriver Carina Dahl på Instagram.

– Onkel Hank, minnene lever videre! Fra du holdt sikkert fire taler i bursdagen min fordi du alltid hadde så mye på hjertet, til du skremte bort innpåslitne gutter fra meg og lillesøster med at det var «du som var onkel hank»!

TV 2 har vært i kontakt med Dahl, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentar nå.

– Jeg enter scenen ikveld med deg i mitt hjerte, skriver hun i innlegget.

Ber om respekt for familien

– Det er med stor sorg vi må meddele at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent som Hank von Hell, har gått bort den 19. november 2021, sier Boye Nythun.

Han var manageren til Husby frem til han gikk bort. Nythun er talsperson for familien.

– Vi ber alle om å vise respekt for familiens og nære venners privatliv i denne vanskelige tiden, skriver Nythun til TV 2.

Fotograf Per Heimly forteller at han er knust.

– Er knust og i sorg over at nok en av mine brødre valgte å gå inn i historien som en legende. Hank var en vis mann. En sjaman og hudløs sjel, skriver Heimly til TV 2 i tekstmelding.

– Vi har mistet den største stjernen

Forfatter Alexia Bohwim forteller at hun er i sjokk.

– Vi har mistet den største stjernen vi har hatt. Og den mest varme og intelligente. Tankene mine går til datteren hans og familien, skriver hun i en tekstmelding til TV 2.

Lillestrøm Sportsklubb forteller at de mottok budskapet med sorg.

– De siste årene har Lillestrøm vært artistens hjem, og han har mange ganger uttrykt stor kjærlighet for byen, menneskene og Sportsklubben.

I 2016 sa Husby at han hadde blitt Lillestrøm-supporter.

– Ikke minst husker vi godt denne videoen han sendte oss to dager etter nedrykket i 2019. På hjemmekampen mot Strømsgodset lørdag 27. november vil vi hedre «Hank» på Åråsen ved å spille noen av sangene hans. Hvil i fred, skriver klubben.

– Uendelig trist

Artisten Stephen Ackles skriver at ord blir fattige.

– Man tror det ikke. Dette er bare så uendelig trist. Tenker på øvrige venner og familie, skriver Ackles på Facebook.

«Tusen takk for alt du gjorde for meg», skriver Svein-Erik Edvartsen på Facebook.

– Jeg glemmer aldri du sa :«Du tør. Jeg tør. Vi er ikke redde. Vi er ikke underlagt noen fryktkultur», skriver Edvartsen.

Billedkunstneren Unni Askeland skriver «hvil i fred».

– Mye moro, mye motsetninger, mye kjærlighet, mye barn, mye ord, det var mye. Jeg elsket deg og jeg er takknemlig, skriver Askeland.

TV-produsent Stig Karlsen takker Husby.

– Takk for alt min rockevenn. Takk for din varme, din dedikasjon og din galskap. Takk for samtalene og samarbeidet. Takk for ditt mastadonte bidrag til musikken, til rocken, og ditt bidrag til MGP. Mine tanker går til dine nære og kjære.