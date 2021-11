Har fått kjæreste

– Vi har det veldig fint, og er nyforelsket, forteller Edvardsen til God kveld Norge.

Videre forteller hun at hun møtte sin utkårede på utestedet «Heidi's Bier Bar» i Trondheim, der begge to holder til.

– De fleste vet hvem jeg er her i byen. Men det som er litt artig er at han ikke visste hvem jeg var, så da jeg ble irritert fordi han hadde ikke sett på «Paradise Hotel», forteller Edvardsen.

– Og så kjøpte han en shot til meg som en beklagelse, og resten er historie, forteller hun videre.

Det var på Instagram at Edvardsen kunne dele den glade nyheten. Til God kveld Norge forteller hun at paret har vært sammen i nesten to måneder, og at hennes utkårede heter Tord Selnes Helland.