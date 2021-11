Märtha Louise og Durek Verrett gjestet amerikansk talkshow

– For en fryd å være gjester på «The Tamron Hall Show» sammen med min elskede Durek Verrett, skriver Märtha Louise på Instagram.

«The Tamron Hall Show» er et amerikansk talkshow, som ledes av den prisvinnende programlederen Tamron Hall.



– Vi snakket om kjærlighet, utfordringer og hvordan vi møttes, skriver Märtha Louise.

Videre skriver hun at vi alltid må strebe etter å vise oss selv og andre kjærlighet.

– Takk Tamron Hall, for at du lot oss dele dette, og for at du lot oss ha det gøy med dans i en av pausene, skriver Märtha Louise.

På Instastories deler hun et bilde av seg selv og kjæresten Durek Verrett, som danser sammen under programmet.