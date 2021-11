Flere tusen uten strøm: – Tacoen ble det ikke noe av

I en mørk stue på Toten, kun opplyst av en vedovn og stearinlys, sitter Hilde Kristin Gresbakken Jarlvang. Hun har vært uten strøm i over tre timer, det gjorde at fredagskvelden ble litt annerledes enn planlagt.

– Tacoen ble det ikke noe av, i stedet ble det brødskiver på benken. Da strømmen gikk, måtte alle planene man hadde bare strykes, forteller Jarlvang. Utenfor kommer det med jevne mellomrom kraftige vindkast, og inne har hun måttet fyre i peisen for å holde varmen.

– Nå sitter jeg foran ovnen og varmer meg og drikker cola. Det er herlig fredagsstemning, og det er egentlig godt å ikke skulle gjøre noe.

Jarlvang bor i en liten grend på Toten. Fra huset kan hun se ned på Kapp, som har sluppet unna strømbrudd enn så lenge.

– Midt i sentrum på Lena er det også lys, men jeg vet at det tre kilometer unna heller ikke er strøm.

Rakk å koke poteter

Også Ruth Lindahl på Hønefoss mistet strømmen i ettermiddag. Hun skjønte på den kraftige vinden at det var en fare for at strømmen kunne ryke.

LYS: Levende lys måtte til hjemme hos Ruth Lindahl i kveld.

– Jeg sa det til mannen min, at nå må vi få satt på potetene, for nå går strømmen snart, sier Lindahl til TV 2.

I det potene var ferdig kokt, gikk ganske riktig strømmen.

– Men da hadde vi kokte ringerikespoteter til rakfisken og fikk en litt ekstra romantisk kveld med levende lys. Så det ble egentlig ganske koselig, sier Lindahl, som understreker at været der hun bor ikke har vært alt for ille.

Hun fikk strømmen tilbake etter drøyt tre timer.

Mange strømløse

Kraftig vind har i hele kveld skapt problemer flere steder i Sør-Norge. Trær som har falt over veien, tak som har blåst av og orkan på toppen av flere fjell, er blant det som meldes.

Vestre Viken Helseforetak melder at nødnettet og telefonnettet nede flere steder i området. Blant annet Numedal, Hallingdal og deler av Ringerike er rammet.

18.000 av strømleverandøren Elvias kunder er uten strøm.

– Vi har satt beredskap og jobber med å rette feilene, men for noen kunder kan det dessverre ta litt tid. Det er mange feil og de er spredt over et stort område, så det vil ta tid å rette alle, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i Elvias til TV 2.