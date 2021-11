Nødnettet og telefonnettet er nede flere steder: – Flere baser kan falle ut

Vestre Viken Helseforetak melder at nødnettet og telefonnettet nede flere steder i området. Blant annet Numedal, Hallingdal og deler av Ringerike er rammet.

Feilen gjelder også flere ikke oppgitte områder, ifølge helseforetakets pressemelding fredag kveld.

– Mange av basene går på reservestrøm, så flere baser kan falle ut dersom strømbruddet vedvarer, sier Hege Frostad Dahle, leder for kommunikasjonsavdelingen i Vestre Viken Helseforetak.

Trær blokkerer for nødetatene

– Vi har sendt ut ambulanser som kjører patrulje i områdene hvor vi vet at nødnettet er nede. De kjører med blålysene på, slik at folk kan ta kontakt, sier Dahle.

Hun forteller at situasjonen er mest kritisk i Flå, Nes, Ål og Kongsberg mot Numedal. Alle disse stedene har rullerende patruljer i området.

– Alle som er i en situasjon hvor de har behov for akutt hjelp må ta seg mot blålysene, eller så må de ta seg forsiktig til legevakt, sier hun.

For nødetatene i området er det en utfordring at trær blokkerer veier. I Innlandet er over 20 fylkesveier stengt for trafikk på grunn av trefall.

– Vi er usikre på hvordan fremkommeligheten er. Vi har folk ute som registrerer hvor veien er helt eller delvis stengt, sier Dahle.

Hun vil forsikre innbyggerne som er rammet om at de gjør alt de kan for å være tilgjengelig og til stede.

– Det blåser fryktelig mye og kraftige vindkast. Vi gjør alt vi kan for å gjøre oss tilgjengelig.

– Utfordrer sikkerheten

Snorre Birk Gundersen, som er ambulansesjef i Vestre Viken Helseforetak, har vært på jobb siden tidlig fredag morgen.

– Det er en utfordring i forhold til sikkerheten til personell og publikum, men vi har iverksatt en nødplan for denne typen hendelsen, sier han til TV 2.

han forteller at det ikke er uvanlig med brudd i samband og telefonnett.

– Men i en skala som det her har vi ikke opplevd tidligere. Heldigvis har vi øvd på dette, sier Gundersen.

Ambulanse ved McDonalds

I Flå er det plassert ut en ambulanse med blålys ved McDonalds på grunn av varierende mobildekning.

– Dersom noen trenger akutt helsehjelp kan de ta kontakt med denne, skriver Sør-Øst politidistrikt.

Ringerike brannvesen skrev på Twitter fredag ettermiddag at de er kjent med at store deler av mobilnettet rundt Nes i Ådal er ute av drift og at det er vanskelig å få varslet nødetatene. De har derfor bemannet brannstasjonen på Nes, og de oppfordrer folk som skal varsle nødetatene om å møte opp der.

