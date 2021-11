Kyle Rittenhouse (18) ble frikjent

Tenåringen som var tiltalt for å ha drept to demonstranter i Kenosha, frikjennes på alle punkter.

Kyle Rittenhouse var 17 år da han skjøt tre personer med en halvautomatisk rifle i forbindelse med en BLM-demonstrasjon i august i fjor. To av dem døde.

Selvforsvar

Fredag ble Rittenhouse frifunnet på alle punkter. Juryen trodde på hans forklaring om at drapene ble begått i selvforsvar. Juryen kom fram til sin kjennelse etter å ha vurdert saken i fire dager.

Han risikerte livstid i fengsel dersom han ble dømt.

Rittenhouse, som i dag er 18 år, kjørte fra sitt hjem i Illinois til Kenosha i Wisconsin 25. august der det var demonstrasjoner og opptøyer etter at en ubevæpnet svart mann, Jakob Blake, hadde blitt skutt av politiet.

Dette var også noen få uker etter politidrapet på George Floyd.

Opptøyer

Rittenhouse hevdet i retten han reiste dit for å beskytte eiendommer, etter to kvelder preget av ildspåsettelse og plyndring av butikker.

Han var bevæpnet med et halvautomatisk våpen og skjøt og drepte de to demonstrantene, Joseph Rosenbaum og Anthony Huber, samt såret Gaige Grosskreutz.

Aktoratet har forsøkt å bevise at det var Rittenhouse som forårsaket den farlige situasjonen ved å bevæpne seg og sikte på demonstratene, mens Rittenhouse hardnakket har forklart at han følte seg truet, og siktet for å jage dem bort.

Polariserende

Black Lives Matter-tilhengere har omtalt Rittenhouse som en tilhenger av hvit overmakt, mens konservative har beskrevet ham som en patriot som benyttet seg av retten til å bære våpen under opptøyer.

Saken har vært svært polariserende i USA.

Her forklarer Rittenhouse seg om hendelsesforløpet den skjebnesvangre dagen: