Skuffet over at det bare var bare én singel jente inne på «Farmen»

Gunnar Svingen (25) kom inn på «Farmen» som en av utfordrerne, men har gjort seg godt bemerket, til tross for at han kom inn senere enn mange av de andre deltakerne.

Til God kveld Norge forteller han at han at han fikk mange spørsmål før han kom inn på gården, blant annet om han så for seg at det kom til å oppstå noen romanser.

Bare én singel jente

– Så kommer jeg inn, også er det jo bare én singel jente. Og hun har jo allerede noe på gang med Simon. Så jeg tenkte: «Hva er det som skjer her?» forteller Svingen.

Han referer til deltakerne Tonje Frigstad (21) og Simon Tronstad Jacobsen (23), som det oppsto søt musikk mellom på gården. Under en romantisk bålseanse deler de to et kyss foran kameraene.

– Så du var der for å sjekke damer?

– Det ville vært en bonus. Men jeg var selvfølgelig der for å vinne, sier Svingen.

I en tvekamp inne på gården, vant Gunnar Svingen mot Robert Michael Scott (54) i øksekast. Dermed fikk Svingen bli, mens Scott måtte forlate gården.

Det fikk mange TV-seere til å reagere.

– Det er mange som synes at jeg forrådte min egen allianse. Men reglene var ganske klare. Vi hadde aldri noe avtale om at vi ikke kunne velge hverandre som andrekjempe, forteller Svingen.

– Noen jeg har et godt øye til

Videre forteller han at han svarer på svært lite av hatmeldingene som kommer i innboksen hans.

– Du kan bare slenge hat til meg, jeg bryr meg ikke. Jeg ler av det og synes det er morsomt. Hvis du snakker dritt til meg, så er det jeg som tjener «cash», så bare kjør på, sier Svingen.

Han forteller at han liker oppmerksomheten han får rundt «Farmen»-deltakelsen, og at han har fått mange meldinger fra det motsatte kjønn.

– Hva skal til for å få en date med deg?

– Jeg liker de som er genuint interesserte, og som er litt på og aktive, forteller Svingen.

På spørsmål om han er singel eller ikke, trekker han litt på svaret.

– Jeg er singel, ja. Jeg kan ikke si noe annet foreløpig, i alle fall. Men det er noen jeg har et godt øye til, sier Svingen.