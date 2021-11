Genesis startet som en bilmodell fra koreanske Hyundai. I 2016 ble de skilt ut som et eget merke – og har så langt konsentrert seg mest om USA og hjemmemarkedet i Sør-Korea.

Ambisjonen er klar: De skal ta opp konkurransen mot premiummerker som Audi, BMW og Mercedes. Vi kan nok også ta med Lexus og Volvo her.

Tidligere i år ble det kjent at Genesis er på vei til det norske markedet. Direktøren for den norske Hyundai-importøren bekreftet dette, men sa samtidig at de ikke vet så mye om tidsaspektet rundt dette.

Genesis er fra før lansert i tre europeiske markeder: Storbritannia, Sveits og Tyskland. Her har de startet forsiktig, i utgangspunktet med bare ett showroom i hvert land.

Det er bekreftet at Genesis skal komme til Norge, når det skjer er imidlertid fortsatt uklart.

Skal sette ny standard

Nå har Genesis akkurat hatt premiere på en bil som kan komme til å bli viktig i Norge, nemlig den elektriske utgaven av SUV-en GV70.

Den debuterte såpass eksotisk som på Guangzhou Motor Show i Kina. Det sier naturligvis mye om hvor viktig Genesis tenker det kinesiske markedet er for denne modellen.

Og koreanerne er helt tydelig offensiven: Skal sette en ny standard for elektriske luksus-SUVer, sier de om bilen. Akkurat på det punktet tipper vi det er en del andre premium-produsenter som gjerne vil ha et ord med i laget...

Lekker nyhet fra uventet hold

En god dose USA-faktor i interiøret, det er da også et viktig marked for Genesis.

Terreng-modus

Elektriske GV70 har en rekkevidde på over 500 kilometer. 4x4 er standard og elmotorene yter til sammen solide 482 hestekrefter. Den store SUV-en skyter fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder, i såkalt Boost-mode. På hurtiglading kan den ta imot hele 350 kW. Under ideelle forhold kan du da lade batteripakken fra 10-80 prosent på bare 18 minutter.

Terrengegenskaper er kanskje ikke det aller viktigste for mange av kjøperne, men Genesis har likevel utstyrt bilen med det de kaller E-Terrain-modus. Det skal sikre god fremkommelighet når forholdene blir tøffe.

Genesis skal ha jobbet mye med å få ned støynivået. I tillegg har bilen frontkamera som scanner området foran bilen og sender signaler til luftfjæringen. Denne løsningen kjenner vi fra blant andre Mercedes. Dempersystemet vet da hva som venter, før man treffer på dumper eller generelt dårlig veistandard.

Denne SUV-en blir viktig for Genesis

Hyundai-konsernet har store ambisjoner for Genesis, de har også de økonomiske musklene som skal til for å kunne lykkes.

Gunstig priset

Genesis har altså fem år bak seg som eget bilmerke. Underveis har de helt sikkert sett på erfaringene Toyotas luksusmerke Lexus har gjort seg. De slo seg veldig kjapt opp i USA, men det tok lenger tid å få fart på salget i Europa.

På teknologifronten blir det avgjørende for Genesis å utnytte stordriftsfordelene med Hyundai og søstermerket Kia. Konsernet er langt fremme på elektriske drivlinjer. Målsetningen er å kunne ta ut større marginer på bilene fra Genesis, samtidig som de skal være gunstig priset i forhold til de etablerte premium-konkurrentene.

