Rørt familie etter Ruud-bragd: – Jeg får nesten ikke puste

Casper Ruud leverte en strålende prestasjon mot Rublev, og gikk videre til semifinalen i ATP-sluttspillet i Torino.

På plass i Italia var familien Ruud på plass. Både Mamma Lele og søster Caroline er svært imponert over Caspers prestasjoner.

– Jeg er så rørt og så stolt, det viser bare hvor hardt han jobber hver dag. Jeg har ikke ord, sier Caroline Ruud til TV 2.

– Jeg er litt «blown away» jeg. Fordi jeg vet hva jo som ligger bak. Jeg har vært med Christian gjennom hans karriere, men jeg har aldri opplevd dette før, sier søsteren.

Mamma Ruud strutter av stolthet kort tid etter at sønnen var klar for semifinalen.

– Det er så tilfredsstillende, og jeg er så glad på hans vegne. Og at han vinner her i dag og er blant de fire beste i verden. Det er bare å ta av seg hatten, sier Lele Ruud.

Ruud-familien er en sammensveiset gjeng, og det er ingen tvil om at det er nervepirrende for mamma Ruud når det er mye som står på spill for Casper.

– Jeg får nesten ikke puste når det nærmer seg slutten. Når man kan så mye om det og vet hvilke poeng som er viktige, så blir det veldig intenst.

Søster Caroline kjenner også på nervene når Casper er i ilden, men hun har en egen måte å håndtere det på.

– Jeg er veldig overtroisk av meg, så jeg er veldig sånn at jeg må håret opp blant annet. Og så later jeg som at jeg snakker med ham underveis i kampen. Man blir litt gal, sier hun og ler.

Storebror Casper trekker på smilebåndet når TV 2 forteller om søsterens beskrivelse av hennes kamprutiner.

– Jeg har skjønt at hun er litt overtroisk det siste året. Hun følger mer og mer med og forstår mer av tennisen. Det er mye spenning og jeg synes selv det er verre å se på jevne kamper enn å spille selv. Jeg forstår de blir nervøse og overtroiske. Hun er nok ikke den første. Men det var veldig hyggelig for meg at de kunne kaste armene i være etter seier i dag, sier Ruud til TV 2.

– Et stykke norsk tennis-historie

Christer Falcke er Eurosport-kommentator og tennis-ekspert. Han sliter med å finne ord som kan beskrive det Ruud leverte i Italia.

– Et stykke norsk tennis-historie. Nå har han jammen meg greit semien, sier en målløs Falcke.

– Blir litt rørt av det. Det er surrealistisk. Jeg har sett tennis i så mange år uten nordmenn innen for topp 100. Christian Ruud var aldri i nærheten av dette. Kanskje også en sesong at de etablerte begynner å falle av. Dette er fantastisk for norsk idrett også.

– Det er nok den største kampen, og kanskje noe av det beste han har levert noen gang på en sånn rask tennisbane. Det er ikke hans favorittdekke i utgangspunktet. Har levert enda heftigere på grus. Største prestasjonen og resultatmessig. Overgår de titlene han har hat til nå.

Beinhard semifinale

Lørdag venter Danil Medvedev i semfinalen. Russeren har vunnet begge oppgjørene han har spilt mot Ruud.

– I morgen blir den største kampen i mitt liv. Jeg må spille mitt aller beste om jeg skal ha en sjanse. Medvedev er en fantastisk spiller, men jeg skal prøve å gjøre det vanskelig for han. Å klare å få min første seirer mot han hadde vært utrolig gøy, sier Ruud til Eurosport.

Francke spår en tøff oppgave for Ruud.

– Det blir en beinhard match. Medvedev er veldig god når det gjelder som mest, og han er en utrolig konkurransemann. Det er ikke helt umulig, men Ruud må muligens spille enda bedre enn i dag om det går an.

– Casper er sterk fysisk. Han er klar til kampen, sier Francke.