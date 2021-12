Real Sociedads unike akademi: – En visjon bredere enn bare fotball

At «La Real» nok et år henger med i tetkampen i La Liga, hadde ikke vært mulig uten klubbens uvanlige ungdomsakademi.

Se Real Betis - Real Sociedad på TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play søndag fra klokken 18.15!

Med La Ligas yngste lag og lengste skadeliste, har Real Sociedad kjempet i toppen av den spanske toppdivisjonen siden tidlig i oktober. Til tross for to tap i ligaen i månedsskiftet november/desember, henger baskerklubben fremdeles med i tetkampen.

Totalt 14 spillere i A-lagstroppen har vært skadet denne sesongen, inkludert flere langtidsskader og en del nøkkelspillere. Asier Illarramendi og Nacho Monreal har ikke spilt et eneste minutt, mens David Silva har sett flertallet av lagets kamper fra tribunen. Nå er også midtbanegeneral Mikel Merino satt på sidelinjen.

Av de som derimot har vært på banen og gjort Real Sociedad til Spanias foreløpig beste fotballag, kan 16 av dem regnes som selvutdannede i klubben, i følge UEFAs kriterier. I tillegg er det brukt totalt syv spillere fra klubbens B-lag i løpet av sesongen, og ytterligere fem har vært på benken i perioder.

Så hva er hemmeligheten? Hvordan klarer de blåhvite å få så mange spillere som kan prestere så raskt på det absolutt høyeste nivået?

I Baskerland ligger Spanias minste region Gipuzkoa, med kun 700 000 innbyggere. Den største byen i regionen er San Sebastián og det er her vi finner Real Sociedad, én av få klubber utenom FC Barcelona, Real Madrid og Atético Madrid som har vunnet La Liga. Dette ble utrettet to ganger under klubbens storhetstid på 80-tallet.

Hos Real Sociedad er imidlertid ikke sportslig suksess og titler det viktigste. I stedet er hovedfokuset alltid på klubbens ungdomsakademi Zubieta. Selv om en signering av en spiller som David Silva får supporterne til å glede seg, vil det aldri slå lykken å se hjemmesønnen Mikel Oyarzabal kysse klubblogoen etter et mål.

Mikel Oyarzabal er fra den lille byen Eibar som ligger en drøy halvtime fra San Sebastián. 24-åringen kom til Real Sociedad som 14-åring i 2011. Foto: Alvaro Barrientos

«Zubieta er hjertet til Real Sociedad», forklarer Luki Iriarte, som har ansvaret for klubbens ungdomslag. Klubblegenden Xabi Prieto sier at «La Real uten Zubieta vil miste betydningen. Det ville vært en helt annen klubb, og det er ikke vår filosofi».

Vi dro til San Sebastián og Zubieta for å prøve med hjelp av Luki Iriarte, Xabi Prieto og midtbanespiller Martin Zubimendi å forstå suksessoppskriftene i det som i dag regnes som et av Europas beste ungdomsakademier.

I en fotballverden hvor elitespill blir mer vanlig i yngre og yngre aldre, hvor flere og flere klubber har elitelag for sjuåringer, har Real Sociedad valgt en helt annen sti.

Spillerutvikler: – Vår plikt er å hjelpe til

Når vi setter oss ned til et intervju med Luki Iriarte, sjef for spillerutvikling på Zubieta, trener tre av klubbens yngste lag bak oss. De er mellom 12 og 15 år, og Irarite forklarer hvorfor de valgte en vei som skiller seg så tydelig fra mange andre:

«Vi starter senere enn de fleste akademier i Spania. Frem til de er tolv år synes vi det er viktig at gutter og jenter driver med flere idretter, at de er nær familien i et pedagogisk og sosialt miljø. For oss er det en utfordring å begynne senere. Men det betyr ikke at Real Sociedad mellom 8-12 år står med armene i kors. Vår plikt er å gå ut til klubbene og hjelpe til. Det handler ikke om å vente på at de [spillerne] skal komme til oss, men at vi kommer til dem i stedet».

I dag samarbeider Real Sociedad med over 100 klubber rundt i Gipuzkoa og er i nær kontakt med flere skoler. De hjelper disse klubbene og skolene på en rekke måter, med å lære opp trenere og koordinatorer, gi råd om metodikk, trening og organisering og gi dem tilgang til klubbens medisinske team.

«Det forhindrer ikke risikoen for at noen av disse spillerne kan velge å gå andre steder, men jeg tror vi har formidlet denne meldingen så lenge nå at folk i Gipuzkoa venter på La Real. Til syvende og sist handler det ikke om 'så snart som mulig, men om når tiden er inne, når barna er mer følelsesmessig klare», forklarer Iriarte. Han understreker også viktigheten av at de får lov til å drive med andre idretter.

AKADEMIØKT: En vanlig treningsdag for ungdomsspillerne ved Zubieta. Foto: Alexandra Jonson

«Vi har en visjon om at de skal ha en formasjon som er bredere enn bare fotball, for eksempel friidrett, og at de får muligheten til å oppleve andre idrettsmiljøer, noe vi mener beriker spilleren. Samtidig hindrer det en for tidlig spesialisering av en idrett. Dette er en alder for dem å lære og ha det gøy».

Når spillerne så kommer til Zubieta, fortsetter de å legge stor vekt på å ha det gøy og få en god utdannelse også utenfor banen.

Midtbanespiller Martin Zubimendi er født og oppvokst i San Sebastián Gros-området, kjent for sine pintxos og surfing, har vært Real Sociedad-supporter hele livet og kom til klubben som 12-åring, akkurat som mange av hans nåværende lagkamerater.

«I alle årene jeg var på Zubieta, var det et privilegium. Folk snakker om ofre, men for å være ærlig var det bare enkelt og morsomt å gå dit», sier Zubimendi. På spørsmål om hva det viktigste han lærte i løpet av årene i klubbens ungdomsakademi, er det ingenting på banen han trekker frem foran det han lærte utenfor den.

«Dette er verdiene de lærer deg. Fra du er veldig ung lærer de deg at du må jobbe veldig hardt i fotball, men at du også må jobbe veldig hardt utenfor fotballen. Å være en La Real-spiller handler ikke bare om hva du gjør på banen, men også utenfor, studier, oppførsel. Vi lærte La Reals verdier, og jeg tror det er det du legger mest merke til [blant spillerne fra akademiet]».

Miljøet og stabiliteten er viktig for spillernes utvikling og derfor forblir alle spillere som kommer til Zubieta i minst to år. I tillegg har de et prinsipp om at alle spillere skal få mer eller mindre like mye spilletid, uten topping av laget før spillerne når U-18-laget.

Utenfor banen er studiefokuset stort og det er få toppklubber hvor du finner så mange spillere med universitetsutdanning som i Real Sociedad. På A-laget er det seks spillere som har trent på universitetsnivå. På B-laget som spiller i den spanske andredivisjonen studerer 16 av 24 spillere ved universitetet, og i klubbens C-lag gjør alle det.

«Et av de viktigste punktene for oss er utdanning. Alle som kommer til Zubieta har store drømmer, men det er vanskelig for alle å bli profesjonelle. Det er viktig at vi sørger for at det er tid og muligheter for at de kan fortsette studiene parallelt med fotballen», sier Iriarte.

Han forklarer videre at han blir minst like stolt når en av spillerne som har vært på Zubieta uteksamineres fra et universitet. får en god utdanning eller jobb som når de debuterer for klubbens A-lag.

«Det betyr at vi har lykkes. Ikke alle vil lykkes som fotballspillere, så vi må sørge for at de er klare utenfor banen også».

Martin Zubimendi er en av de som klarte å bryte gjennom til klubbens A-lag. Etter debuten i april 2019 har han på kort tid ikke bare blitt fast i startelleveren, men også fått sin debut for det spanske landslaget. For Zubimendi kunne ikke steget fra B-laget til A-laget gått mer knirkefritt.

«Det var allerede en liten gruppe fra Zubieta som jeg kjente i troppen, og da var jeg heldig som hadde treneren [Imanol] i B-laget. Han kjente meg allerede og jeg kjente ham. Alt hjelper og gjør det lettere å komme inn i laget og følge med».

Trenes av klubblegende: – Han er den perfekte treneren

Real Sociedads hovedtrener Imanol Alguacil er en annen nøkkelingrediens i suksessen. Han kjenner klubben bedre enn noen andre.

«Det er ingen som er mer Real Sociedad, er mer Gipuzkoa enn ham. Han er den perfekte treneren for denne klubben», sa Zubimendi.

Som spiller hadde Imanol Alguacil over hundre kamper for Real Sociedads A-lag etter å ha blitt utdannet ved klubbens ungdomsakademi. Trenerkarrieren hans begynte også i Zubieta. Da han ledet Real Sociedad til klubbens første tittel på 34 år i Copa del Rey-seieren i 2020, gjorde han det med en tropp der han tidligere hadde trent 15 av spillerne på ungdomsnivå.

SENTRAL: Hovedtrener Imanol Alguacil har fått mye ros for sin rolle i Real Sociedads storsuksess denne sesongen. Foto: ERWIN SCHERIAU

I dag trenes klubbens B-lag av en annen klubblegende, Europa- og verdensmester Xabi Alonso.

«Det er en sirkel som fortsetter. Våre hovedtrenere og mange av assistenttrenerne kjenner klubben, de forstår filosofien fordi de selv har vært i Zubieta og vokst opp med det. Jeg tror det er med på å styrke prosessen», sa Iriarte.

For en klubb som Real Sociedad, som ikke har de samme økonomiske forutsetningene som de største klubbene i Spania og Europa, tror man kanskje at det blir vanskelig å beholde spillerne når de først har slått gjennom i La Liga. Men selv her er Real Sociedad en spesiell fotballklubb, der de vanlige normene i fotballverdenen egentlig ikke gjelder.

Det er noe i luften i San Sebastián, eller snarere hele Gipuzkoa. Du kan ikke gå en tur her uten å se et barn i et Real Sociedad-draktsett, gutten på stranden spille fotball med faren sin, jenta som gjør seg klar til tennistimen, eller vennene som går over gaten. De har alle på seg hele Real Sociedad-drakten, ikke bare skjorten, men også shortsen og sokkene, og det er ikke en gang kampdag. Det er bare en vanlig dag i San Sebastián. Her ser du ikke Real Madrid- og Barcelona-skjorter som i resten av landet. Her handler det om én klubb, og bare én.

«Hvert barn født i San Sebastián eller Gipuzkoa drømmer om å spille for La Real», forklarer klubblegenden Xabi Prieto.

Prieto, som la skoene på hylla i 2018, spilte hele sin fotballkarriere for Real Sociedad, til tross for at klubben rykket ned til andredivisjon samtidig som han hadde tilbud fra toppklubber over hele Europa.

«Fra jeg var liten dro jeg til Atoxa og deretter Anoeta for å se La Real. Jeg har alltid drømt om å kle meg i txuri-urdin blått og hvitt», sier han. «Jeg er forelsket i San Sebastián og føler meg veldig elsket og verdsatt av folket, av klubben, av lagkameratene mine og av fansen. Jeg har aldri sett noen grunn til å se andre steder».

Xabi Prieto var ikke den første. Real Sociedad har hatt flere «One club-menn» i historien enn noen annen klubb i La Liga, og han vil heller ikke være den siste.

24 år gamle Mikel Oyarzabal er en veteran fra Real Sociedads svært unge lag og har etter Xabi Prieto blitt det nye store symbolet og ikonet for klubben. Han kom inn på A-laget allerede som 18-åring og regnes av mange som en av Spanias aller beste fotballspillere, noe som gjør at det samme spørsmålet ofte reises: «Hvorfor har ingen storklubb rekruttert ham ennå?». Svaret er enkelt: han er ikke interessert.

Tilbudene har vært mange. Athletic Club de Bilbao har prøvd mange ganger - med tilbud om å mer enn doble lønnen. Atlético de Madrids Diego Simeone har hatt øynene opp for Oyarzabal i flere år, og det er ingen hemmelighet at Manchester City har banket ivrig på døren.

VETERAN: 24 år gamle Mikel Oyarzabal regnes allerede som en av de mer rutinerte spillerne i «La Real». Foto: ALBERT GEA

Xabi Prieto og Mikel Oyarzabal er de store rollemodellene for spillerne i Zubieta. Når man hører på de selvlærte spillerne i A-laget ser de ikke ut til å ha samme ambisjon om å gå til en storklubb for å vinne Champions League som spillere i andre klubber. I stedet er drømmen å oppnå noe stort med Real Sociedad.

«Det er ingen tvil om at du kan være fornøyd med å spille hele livet i La Real, du kan oppnå mye. Enda mer nå som La Real gjør det så fenomenalt bra. Det hjelper spillere til å ikke føle behov for å se etter mer ambisiøse prosjekter eller større utfordringer», forklarer Xabi Prieto.

Martin Zubimendi er på samme spor: «Et av La Reals mål er å vise at du også kan oppnå store ting her. Og vi har sterke referanser i spillere som Merino og Oyarzabal som begge spilte i EM med Spania, jeg spilte også i OL. Jeg tror det er veien å gå, ved å bli her vet du at du har muligheten til å utrette mye».

Så hva er Real Sociedads hemmelighet? Hva er klubbens suksessoppskrift?

«Det handler ikke om en eller to personer, men en hel provins. En provins som fungerer på en annen måte, ikke fordi den er annerledes, men fordi det er det vi tror på. Så når vi oppnår denne suksessen på nasjonalt, europeisk og verdensplan, er det takket være alle disse menneskene, de i klubbene i Gipuzkoa, familiene, spillerne som ikke gikk hele veien, men som var avgjørende for de som gjorde det. Real Sociedad er så vellykket fordi så mange spillere har kommet gjennom akademiet», forklarer Luki Iriarte.

På sine sosiale medier har klubbene oppsummert det enda mer kortfattet: Somos como jugamos, jugamos como somos – Vi er som vi spiller, vi spiller som vi er.

Se Real Betis - Real Sociedad på TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play søndag fra klokken 18.15!