Fikk spørsmål om norgesferie: – Prøver å skru av telefonen i noen timer

Bare to dager etter 0-2 mot byrival Manchester City på Old Trafford, satte Ole Gunnar Solskjær og familien seg på flyet mot Norge. Der gikk kristiansunderen i tenkeboksen.

– Man kan ikke logge helt av. Man lever og ånder fotball. Man prøver å skru av telefonen i noen få timer og tilbringe tid med familien, men man følger med spillerne på den internasjonale scenen og man analyserer sine egne kamper. Teknologien hjelper. Vi kan holde kontakten selv om vi ikke er i samme rom, land eller kontinent, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Se Solskjær snakke om hvordan han takler presset i videovinduet øverst!

Selv om han selv var i Norge og tillot spillerne ferie etter seks tap på de siste tolv kampene i alle turneringer, er kristiansunderen klar på at han og hans støtteapparat har jobbet knallhardt i landslagspausen.

– Vi har jobbet hardt med noen få prioriteter. Støtteapparatet er utrolig, de jobber 24/7 for å forbedre lagets tilstand. Alle kom tilbake på mandag og vi var klare for en god uke.«»

Utdyper rundt egen filosofi

I løpet av de siste seks seriekampene før landslagspausen har Solskjærs rolle blitt heftig kritisert. Selv om TV 2 har fått opplyst fra informert hold at Solskjær stadig er mannen Manchester United ønsker å satse på, har flere britiske medier hevdet av nordmannens regjeringstid på Old Trafford nærmer seg slutten. Mye av kritikken har gått på mangelen på en klar spillestil og identitet, og Solskjærs formasjonsendring mot Tottenham, Atalanta og Manchester City ga journalistene vann på mølla. For Solskjær er det uansett én ting som er mye viktigere enn tallkombinasjoner.

Gjenskaper tidenes mest komiske PL-mål

– Systemet er en ting, men spillestilen er så mye viktigere. At man er fremoverrettet, at man løper fremover, sentrer fremover og at vi presser høyt eller forsvarer oss dypt. Man kan ha den samme stilen med forskjellige systemer eller formasjoner. Det handler om utførelsen og hvordan tilnærming vi har til kampen, forklarer Solskjær og utdyper:

– Det viktigste er at man spiller angrepsfotball og at vi gir spillerne en mulighet til å uttrykke sitt talent innfor de rammene vi spiller i. Om det er 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2 eller 4-2-3-1, spiller egentlig ikke noen rolle.

Etter nederlaget mot City varslet kristiansunderen endringer.

– Jeg kan ikke se på meg selv og si at dette er slik jeg ønsker at Manchester United skal spille, sa han til Sky Sports etter kampen.

Nå forklarer han sine tanker rundt den uttalelsen.

Langer ut etter United-kobling: – Respektløst

– Vi har vært nødt til å gjøre noen små justeringer fordi noen spillere har vært i form, i dårlig form, skadet eller suspenderte. Jeg vil alltid se et Manchester United-lag som går på banen for å dominere. Det var kanskje det som ledet meg til å si det jeg sa etter City-kampen. Jeg vil ikke se laget mitt legge seg tilbake å vente. Vi vel heller være fremoverrettet, og om noen lag er bedre enn oss må man akseptere det, sier Solskjær.

Den magiske formelen

Felles for de tre siste nederlagene til Solskjær og co, mot henholdsvis Leicester, Liverpool og Manchester City, er at åtte av de elleve spillerne i startelleveren har vært de samme.

David de Gea, Aron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Greenwood, Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo fikk alle tillit fra start mot alle de tre overnevnte motstanderne.

– Balansen mellom å endre og samtidig finne kontinuitet og balanse er den magiske formelen, å finne riktig lag for hver kamp. Jeg har ikke satt meg ned og tenkt at «disse åtte har tapt tre kamper, så de kan ikke spille sammen lengre». Det handler om å finne de riktige løsningene til Watford og Villarreal, det er de eneste kampene som er i hodet mitt for øyeblikket, sier Solskjær.

Og en av de som kan få sjansen mot Watford lørdag er Donny van de Beek. Midtbanemannen, som kom fra Ajax før forrige sesong, har bare spilt 15 minutter med ligafotball denne sesongen. Mot City entret han banen med ti minutter igjen på klokka - til øredøvende jubel fra Old Trafford-publikummet.

– Jeg tror supporterne våre kan se en topp profesjonell og veldig god spiller. Donny er en som aldri har skuffet seg selv, laget eller sin familie med sine holdninger. Hans tilnærming til spillet og treningene er akkurat der det skal være. Jeg kan ikke ta han på noe, og det vet ham. Jeg snakker med han, fordi det er ikke enkelt når spillere ikke spiller så mye som de mener at de bør gjøre. Donny synes han bør spille mer og han kommer til å være involvert, forklarer Solskjær og legger til:

– Jeg kan ikke si noe annet enn at han er et eksempel på hva man bør gjøre når man ikke er på laget. Han kommer til å få betalt for det.

Nådeløs Alsaker etter City-tapet: – Dette var uakseptabelt

– Aldri vurdert å ta kapteinsbindet

En av dem som har fått mye kritikk for sine prestasjoner er kaptein Harry Maguire. Etter at han scoret 1-0 målet mot Albania i VM-kvalifiseringen forrige uke holdt midtstopperen seg til ørene gjennom feiringen. Det fikk tidligere Manchester United-kaptein, Roy Keane, til å tenne på alle plugger.

- Han har vært en skam for klubben i de siste kampene mot Leicester, Liverpool og Manchester City. Jeg tror han tar hendene til ørene for å få kritikerne til å holde kjeft, men det er bare pinlig, sa Sky Sports-eksperten i en sending på ITV.

Nå tar Solskjær sin elev i forsvar.

– Som et lag så har vi ikke prestert på det nivået vi vet vi kan gjøre. Harry er, som Gareth (Southgate) sa, ikke en som gjemmer seg eller leter etter unnskyldninger for å stå over kamper. Harry er en topp profesjonell som ønsker å være der for manageren hver eneste gang. Han trener veldig godt og jeg tror at de målene han scoret for landet sitt vil hjelpe formen og selvtilliten hans, sier Solskjær, og legger til at han aldri har vurdert å fjerne Maguire som kaptein.

– Jeg har aldri vurdert å ta fra ham kapteinsbindet. Siden han kom inn har han vært meget pålitelig og hardtarbeidende, både på og utenfor banen. Hans familie, klubben, vi er alle veldig fornøyd med han og vi støtter ham. Han er en topp profesjonell og han kommer til å motbevise kritikerne. De såkalte ekspertene har sine meninger og det er deres jobb. Det er ikke noe vi må bekymre oss for mye for. Men som et sant eksempel på en Manchester United-spiller er Harry alltid der for laget, skryter Solskjær.

Slik gikk det sist Ronaldo vant like sjeldent som nå

Dårlig Pogba-nytt

Der Maguire er høyaktuell til en startplass mot Watford, er situasjonen imidlertid en helt annen for Paul Pogba. Midtbaneeleganten pådro seg en lårskade under landslagssamlingen med Frankrike, og Solskjær innrømmer at det kan ta lang tid før 28-åringen er tilbake på banen.

– Det var en skuffende skade for Paul og et skuffende tidspunkt. Jeg er ingen doktor og jeg kan ikke si hvor raskt det vil leges. Noen ganger håper man og har fingrene krysset for 6-7 uker, men det verst tenkelige scenarioet er 11-12 uker på muskelskader som dette. Det jeg er sikker på er at Paul er bestemt på å komme tilbake og gi sitt beste når det skjer. Han har allerede startet opptreningen med en mentalitet om å komme sterkere tilbake. Paul har alltid den kjærligheten for fotballen og en personlighet for å komme sterkt tilbake. Forhåpentligvis kan vi se ham like etter jul, opplyser Solskjær.

Et annet usikkert kort til de neste kampene er Edinson Cavani. Spissen var heller ikke i aksjon mot Manchester City før landslagspausen.

– Edinson hadde en kjenning i en av de siste økene før City-kampen som gjorde at han ikke følte seg som han burde gjøre. Vi må gi han tid til å føle seg riktig og jeg kan ikke si noe om det skjer lørdag, på tirsdag eller mot Chelsea. Vi får se hvordan han er, det er det viktigste, sier kristiansunderen.