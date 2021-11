«Hemmeligheten om den norske skolen»- en oppklaring

Valle Hovin vgs er ingen karakterfri skole. Vi jobber karakterdempet, det vil si at vi ønsker å unngå den tradisjonelle koblingen mellom produkt og karakter, men i stedet legge vekt på tilbakemeldinger og utvikling.

Elevene får karakterer i tråd med forskriften, det vil si ved halvårsvurdering og sluttvurdering (standpunkt).

Fra skolestart i 2020 ble Fagfornyelsen innført på alle trinn. Både Fagfornyelsen og de siste endringene i regelverket for vurdering, er innført av regjeringen Solberg.

Med fagfornyelsen kom et nytt kompetansebegrep som i tillegg til å legge vekt på «å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver», peker på «evne til refleksjon og kritisk tenkning». Dette er elementer som det må arbeides med over tid.

I arbeidet med å utvikle elevenes kompetanse, legger vi vekt på gode tilbakemeldinger som fremmer mestring og utvikling.

Å jobbe mestrings- og utviklingsorientert finner vi støtte for i vurderingsforskriften (kap.3 i Forskrift til Opplæringsloven) som legger vekt på at god vurdering skal fremme læring og bidra til lærelyst.

Det skjer ved at elevene gjennom tilbakemeldingen får vite hva de mestrer og hva som må til for å øke kompetansen i faget. At elevene vet hva som forventes av dem (hvor de skal), er en viktig del av vurderingsarbeidet.

Vi forsøker ikke å tegne et bilde av at livet «kun er en dans på roser». Snarere tvert imot. For å utvikle en kompetanse i tråd med Fagfornyelsen, er arbeidsredskapet god underveisvurdering.

Underveisvurderingen er en integrert del av opplæringen som gis i form av gode tilbakemeldinger fra lærere og skal møtes med kontinuerlig arbeid fra elevene.

Det felles målet for elever og lærere er en høyest mulig kompetanse ved avslutningen av opplæringen.

Målet nås gjennom hardt arbeid fra både elever og lærere. Standpunktkarakteren gjenspeiler det arbeidet eleven har gjort og den utviklingen eleven har hatt, gjennom et skoleår.

Det kan ikke kalles en overraskelse.

