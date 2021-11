Lukasjenko til BBC: – Det er absolutt mulig at vi hjalp migrantene inn til EU

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sier landets soldater kan ha hjulpet migrantene på grunn av medlidenhet, men nekter for at de ble invitert.

EU har anklaget Hviterussland for å skape en migrantkrise for å splitte EU ved å tillate at migranter kommer til Hviterussland på turistvisum, for deretter å busse dem mot den polske grensen.

Der blir migrantene stående i ingenmannsland i en desperat situasjon, mens den diplomatiske krisen blir dypere for hver dag.

– Mulig at de fikk hjelp

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har avvist anklagene, men sier fredag i et eksklusivt intervju med BBC at det er mulig migrantene har fått hjelp i Hviterussland.

– Det er absolutt mulig. Vi er slavere. Vi har et hjerte. Troppene våre vet at migrantene er på vei til Tyskland, sier han.

– Kanskje noen hjalp dem. Jeg kommer ikke til å granske dette, sier han videre.

Han nekter imidlertid for at Hviterussland har invitert migrantene til å bruke landet til transitland for å komme seg til EU.

– Jeg kommer ikke til å arrestere noen migranter på grensen. Hvis de fortsetter å komme, vil jeg ikke stanse dem, for de er ikke på vei til mitt land, de er på vei til deres, sier Lukasjenko til BBC.

Lukasjenko har vært ved makten i Hviterussland siden 1994. Mange land mener det er Russland som egentlig har lagt til rette for migrantkrisen.

– Kynisk og inhumant

Nato-sjef Jens Stoltenberg er svært kritisk til migrantkrisen i Hviterussland.

– Det vi ser, er at Lukasjenkos regime bruker sårbare folk som pressmiddel mot andre land. Det er kynisk og inhumant, og derfor har Nato-landene i en felles uttalelse fordømt denne oppførselen, sa Stoltenberg før et møte med Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin fredag.

Forsøkene på å krysse grensen skjer selv om det er tegn til at krisen er i ferd med å lette noe. 2000 migranter ble torsdag fjernet fra leirer ved grensen på hviterussisk side. De er innlosjert i et mottakssenter, ifølge grensevaktstyrken i Hviterussland.

Flys tilbake

431 irakere ble samme dag sendt hjem med flytransport organisert av irakiske myndigheter.

Ifølge Hviterussland var det torsdag om lag 7000 migranter i landet.

Ifølge polske medier har minst elleve migranter dødd siden krisen startet i sommer

Både EU og USA kunngjorde nye sanksjoner mot Hviterussland denne uken, og ifølge innenriksminister Antony Blinken kan USA komme med ytterligere sanksjoner.