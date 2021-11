– Ikke litt drittsekk. Veldig drittsekk!

Forrige gang Petter Northug gikk på Beitostølen ble han først disket for å skøyte i klassisk. Så ble han nummer 35 og slått ut i sprintprologen.

Som aktiv var Northug svært uforutsigbar. På Beitostølen kunne det variere mellom det enestående og det begredelige. Også utenfor sporet var TV 2-eksperten uforutsigbar.

– Det har nesten alltid skjedd noe rundt meg i forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen. Jeg har så mange minner herfra at det er vanskelig å velge, men jeg har plukket ut tre, sier Northug.

– Manglet bare at Kongen tok parti

Det første minnet stammer fra 2010.

– Etter OL-gull i 2010 ville Red Bull ha avtale med meg. Avtalen skulle signeres på Beitostølen. Det ble selvsagt bråk. Fordi mange, svært mange, den gangen mente det var feil av en langrennsløper å ha noe med Red Bull å gjøre. Det var førstesideoppslag der generalsekretæren i Idrettsforbundet, Inge Andersen, ba meg ba meg droppe avtalen. Jeg møtte pappa på trappa utenfor Peppes her på Beitostølen. Han sa det samme. Røkke, som sjef i Aker, hovedsponsoren til langrennslandslaget, hadde også samme mening. Jeg ventet bare på at Kongen skulle bli med på diskusjonen, forteller Northug.

SKIKONGEN: Petter Northug mimrer over tidligere episoder på Beitostølen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Og dette bare stimulerte deg til å underskrive avtalen?

– Ja, det var vel litt typisk meg, med resultater i banken og selvtillit så det holdt: Jeg skulle provosere! Bråket ga meg bare enda mer motivasjon for å signere med Red Bull. Og etterpå følte jeg at jeg viste finger´n til alle idrettslederne som var så imot avtalen. Jeg måtte bare vise at det er Petter som styrer skuta her. Det å gjøre ting på min måte og samtidig provosere litt, det var en stimulans for meg, sier Northug.

Pengesekken forsvant

I 2013 kom Petter Northug til Beitostølen etter å ha snudd ryggen til landslaget. Som Coop-løper. Det ble ingen god premiere som løper utenfor landslaget.

– Jeg hadde vært syk i lang tid og hadde trent lite. Men igjen var det kaos da jeg kom til Beitostølen. Det var mange som var spent på hva jeg kunne stelle i stand. Jeg fikk endel blikk fra folk jeg ikke hadde sett på lenge. Jeg kjente det på miljøet, på hele Beitostølen, at det var noe spesielt å komme hit den gangen. Jeg var han som ikke ville være på landslaget. Men jeg måtte gjøre noe for å skape ny motivasjon, derfor satsing på egenhånd. Premieren for Coop-løper Northug var ikke mye å skryte av. Jeg gikk ikke akkurat rundt med hodet hevet her den gangen. Jeg var for dårlig trent og ble nummer 10 på sprinten og 61 på 15 kilometer klassisk, sier han.

PROVOSERTE: Petter Northug kjørte sitt eget opplegg i 2013. Foto: Terje Bendiksby

– Hvorfor sa du aldri at denne Coop-avalen ga bøttevis med millioner?

– Ja, det gjorde det, jo. Men det ble ikke mye igjen. Vi brukte opp Coop-pengene! Jeg hadde jo støtteapparat med flere ansatte, så det var ikke lukrativt for meg. Det kostet å holde på alene og skulle hevde seg i verdenstoppen. Jeg var opptatt av å skulle gå fort på ski - og pengesekken forsvant, forteller han.

– Folk er ræva

I 2014 var det sesongstart etter at han på vårparten hadde kjørt i fylla og kræsjet bilen hjemme på Byåsen.

– Da var det litt den gamle Petter igjen på Beitostølen. Jeg var i krigshumør, nå skulle jeg faen meg tilbake. Jeg kjente at jeg hadde den samme fandenivoldske holdningen som i perioden 2007 til 2011. Jeg var på vei til VM i Falun, minnes Northug.

– Jeg stilte litt bråkjekk her i en hvit skidress og farger på brystet slik verdensmestre i sykling har. Jeg vant sprinten, kjørte bare rett ut av målområdet og inn til servicefolkene, slo meg på brystet og skrek «folk er ræva». Den halvgale Petter Northug var tilbake. Det var jo humoristisk ment og slik jeg var. Jeg elsket å konkurrere. Jeg skulle vinne, konkurrentene skulle være rundingsbøyer, og uansett hvem det var, så dreit jeg i det. Det eneste som sto hodet mitt var at jeg skulle først i mål, forteller TV 2-eksperten.

«FOLK ER RÆVA»: Petter Northug vant sprinten foran Sondre Turvoll Fossli. Han slengte med leppa underveis. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Når jeg er i denne "bobla" så er jeg jo litt gal. Jeg melder mye underveis i løp, sier mye og mange stygge ting. For å markere meg: Jeg er her! Sjefen! Jeg ville vise alle hvor stor kontroll jeg hadde.

– Litt drittsekk?

– Ikke litt drittsekk. Veldig drittsekk!