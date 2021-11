Bekymret for skolesmitte – vurderer nye tiltak

Oslo venter foreløpig med inngripende tiltak mot en urovekkende smittetrend. Det er blant de yngste smitten øker mest.

– I Oslo ser vi en gradvis økende trend i alle aldersgrupper, bortsett fra hos de aller eldste. Det absolutt høyeste smittetrykket er bland barn og unge, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Vurderer nye tiltak

Han sier kommunen følger situasjonen fra dag til dag, og gjør løpende vurderinger av riktige tiltak.

Det er grunnlaget for at Oslo kommune fredag startet massetesting av skolebarn i 5. til 10. trinn. For tallene uroer byrådslederen, og det faktum at det er i skolen smitten sprer seg mest.

– Vi har god erfaring med slik massetesting fra tidligere utbrudd, og det treffer der smitten er størst akkurat nå. Blant barn i 10-12 års alderen, som er den gruppen med størst andel smittede akkurat nå, ble over 60 prosent smittet på skolen. Også i gruppen opp til 15 år er det halvparten som ble smittet på skolen. Nå må vi la de grepene vi har tatt få tid til å virke, sier Raymond Johansen.

Innførte tiltak

Regjeringen innførte i dag flere tiltak som følge av den økende smitterenden. Det ble blant annet innført strengere kontrollkrav ved innreise og kommuner med mye smitte får mulighet til å innføre koronasertifikat fra i dag.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) var også opptatt av å få fart på vaksineringen.

Regjeringen ber kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. Det gir fornyet beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Ta vaksinen!

I Oslo er 26 prosent av de i alderen 12 til 15 år uvaksinerte. Blant 16-17 åringer er tallet på uvaksinerte 37 prosent.

Byrådslederen har en klar oppfordring til alle de som nøler med å ta vaksinen:

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle til å ta vaksinen. Og så må folk holde seg hjemme hvis de er syke, sier byrådsleder Raymond Johansen.