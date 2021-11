Erkjenner å ha drept Sofie (20): – Jeg var dypt forelsket i henne

En 20 år gammel mann møter mandag i Hordaland tingrett, tiltalt for å ha kvalt og drept Sofie Vo Nguyen (20) i september i fjor.

De to har aldri vært kjærester, men i sin forklaring fortalte gjerningsmannen om sterke følelser for Sofie i mange år.

De to ble først kjent da de var rundt 2-3 år gamle, og gjennom årenes løp ble følelsene bare sterkere og sterkere.

– Før jeg begynte på barneskolen, før jeg visste hva følelser var, skjønte jeg at jeg likte Sofie veldig godt, forklarer 20-åringen.

FORSVARER: Erik Johan Mjelde representerer den 20 år gamle tiltalte mannen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Preget gjerningsmann

Selv etter at kontakten mellom de to familiene ble mer sporadisk da hans familie flyttet fra Moss til Sandefjord, fortsatte den drapstiltalte å bry seg om kvinnen.

– Selv om vi ikke møttes hadde hun en spesiell plass i hjertet mitt, sier den tiltalte, som måtte ta en pause i forklaringen.

Da han etter lang tid så Sofie i sin egen 18-årsdag, ble det et følelsesladd møte.

– Da var det som om følelsene mine ble vekket til live igjen, og følelsene mine var de samme som før vi mistet kontakten, sier den tydelig pregede 20-åringen.

– På det tidspunktet var jeg dypt forelsket i henne, legger han til.

PÅTALEMYNDIGHETENE: Statsadvokat Silje Alsaker Solheim sier politiet har bevis for at gjerningsmannen voldtok avdøde før eller etter hennes død. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Kom aldri til å ha sex med meg

Siden de bodde i forskjellige byer, gikk det rundt 10 år før de møttes igjen i en 18-års dag. I voksen alder ble vennskapet gjenopplivet gjennom en felles interesse for dataspill.

De to hadde mye kontakt via chattetjenesten Discord, og samtalene ble ifølge tiltalte både dypere og mer detaljerte.

Blant annet snakket de om Nguyens sexliv, og spørsmålet om de to skulle ha sex kom også opp.

– Det kom opp om hun noen gang ville ha sex med meg. Det sa hun at hun aldri kom til å ha, forklarer den tiltalte.

ETTERFORSKNING: Politiet med omfattende etterforskning på åstedet etter drapet i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Spurte om å bo sammen

I mai 2020 var begge ferdige på videregående, og de diskuterte hvor de skulle studere til høsten.

Nguyen hadde blant annet søkt om studieplass ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, så vel som i Tromsø.

Den tiltalte skal deretter ha spurt om Nguyen kunne tenke seg å flytte inn med ham, noe hun var positiv til, avhengig av hvor hun fikk studieplass.

– Da tenkte jeg: «Ok? Kanskje hun er interessert selv om hun ikke viser det?», sier den drapstiltalte.

Til tross for den langvarige og intense romantiske interessen, hadde 20-åringen aldri vært åpen om denne overfor Nguyen.

– Jeg har aldri sagt til Sofie at jeg er interessert, fordi jeg var redd for å bli avslått. Siden hun aldri viste tegn til at hun ikke likte meg, tenkte jeg kanskje at hun følte det samme som meg, sier 20-åringen.

POLITI: Sperrebånd utenfor huset i Eidsvåg, kort tid etter at politiet startet sin etterforskning på åstedet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Fant henne død

Det var dette som førte til at de to skulle dele leilighet i Eidsvåg, en drøy mil utenfor Bergen sentrum.

Lørdag 26. september tok huseier seg inn i leiligheten, etter å ha fått varsel fra Nguyen sin familie om at de ikke hadde hørt fra henne på over et døgn. Dette var høyst uvanlig, og familien var bekymret for 20-åringen.

Inne i leiligheten fant huseier Nguyen død i sin egen seng, mens den tiltalte gjerningsmannen lå livløs på sitt soverom. Mannen ble fraktet til sykehus, og kort tid senere pågrepet og siktet for drapet på Nguyen.

ÅSTED: Her i dette huset i Eidsvåg bodde gjerningsmannen og avdøde Sofie Vo Nguyen (20) da hun ble funnet død i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nekter for dette

I tiltalen - som kom i sommer - var mannen tiltalt både for drap, men også likskjending. Statsadvokaten sier det finnes DNA-bevis for dette.

Mens tiltalte erkjenner å ha drept Nguyen, nekter han for tiltalen om likskjending.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for punkt to i tiltalen, verken voldtekt eller likskjending. Han stiller seg helt uforstående og forferdet over dette, sier hans forsvarer Erik Johan Mjelde til TV 2.

NEKTER: Via sin forsvarer Erik Johan Mjelde sier den tiltalte 20-åringen at han nekter for voldtekt av avdøde. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Hadde kjæreste

Selv om tiltalte var forelsket i Nguyen, og at de to bodde i samme leilighet, understrekes det i retten det at de ikke var kjærester. Nguyen var sammen med en annen mann.

– Det er viktig for de etterlatte å presisere at avdøde hadde en kjæreste, sier bistandsadvokat Einar Råen i retten mandag.

Denne kjæresten er et av vitnene som vil møte i retten, sammen med blant annet Nguyens to søsken.

– Familien tar det tungt

Tidligere har bistandsadvokat Einar Råen sagt til TV 2 at familien er preget av sorg og savn, og at det fremdeles er vanskelig for dem å fatte at Sofie skulle gå bort på en så dramatisk måte.

– Familien vil i lang tid bære med seg savnet av en datter, søster og venninne, sier Råen.

Familien ser frem til å høre tiltalte sin forklaring, og håper det er mulig å få en avslutning på saken i denne rettsrunden.

TUNGT: Bistandsadvokat Einar Råen representerer familien til avdøde Sofie Vo Nguyen (20). Han sier hele saken er ekstremt tung for de pårørende. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tilleggsbelastning

Mandag forklarer Råen at de etterlatte vil ha problemer med å følge rettssaken.

– Etterlatte vil ikke klare å møte i retten, og vil bare klare å følge saken i redusert omfang, sier bistandsadvokaten.

– Har de noen tanker om at gjerningsmannen nekter tiltalepunktet om likskjending?

– Det er selvfølgelig en tilleggsbelastning å få vite at avdøde skal ha blitt utsatt for den type handlinger. Jeg vil bare si at dette er noe familien tar veldig tungt, og at de ser frem til å få belyst i sin helhet hva som har skjedd.

Det er satt av syv dager til rettssaken i Hordaland tingrett.