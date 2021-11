Vinden avtar i helgen, men nå kommer vintertemperaturene

Etter en uvanlig mild november, vil helgen by på brå temperaturendringer flere steder i landet.

Store deler av Sør-Norge har vært rammet av kraftige vindkast fredag. Det har ført til stengte veier, bruer og trafikale utfordringer en rekke steder, og politiet advarer folk som skal legge ut på kjøretur.

– Det er absolutt kraftig, det blåser godt i dag, sier vakthavende meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo til TV 2.

Hun sier den voldsomme vinden forsterkes av et lavtrykk, som i kombinasjon med vindkastene har ført til realt ruskevær flere steder i landet.

– Det er et lavtrykk over Midt-Norge, og sør for dette har det vært kraftig vind. Særlig langs Vestlandet og på fjellet i Øst-Norge har det vært heftig, sier Albertsen.

De kraftige kastene vil heldigvis avta i løpet av kvelden, og lørdag vil det stort sett ikke komme opp i mer enn bris.

Lavtrykket som har beveget seg innover Trøndelag i dag har gitt fart på vinden i store deler av Sør-Norge. Her er de høyeste vindkastene vi målte kl. 12 🌬️Vær forsiktig om du ferdes utendørs! pic.twitter.com/UvTR95K6tO — Meteorologene (@Meteorologene) November 19, 2021

Temperaturendringer

Det er mer enn bare kraftig vind som får meteorologen til å sperre opp øynene. November måned har hittil vært usedvanlig mild, og denne trenden fortsetter fredag.

– Det har vært oppe i 15-16 grader på kysten av Sør-Østlandet, sier Albertsen.

Men akkurat som med vinden, vil de uvanlig milde temperaturene også brått avta i løpet av helgen. Innen mandag vil vintertemperaturene være over oss.

– Det kommer ikke til å bli fullt så mildt som fredag, og vil være synkende i helgen. Det vil være ned mot 0 grader i Sør-Norge etter hvert, og da spesielt natt til mandag. Det vil merkes godt, sier Albertsen.

Værvinner - igjen

Helgas definitive værvinner er Østlandet, hvor man lørdag og søndag både vil få sol og opphold.

– Østafjells stikker fremdeles av med det beste været, sier meteorolog Albertsen, som har dårlig nytt for resten av landet.

I Nord-Norge har man hatt en ruskete fredag, og dette vil ikke bedre seg med det første.

– Et lavtrykk har gått innover Troms i løpet av dagen, og det har vært ruskete. Lørdag fortsetter dette lavtrykket østover, og Nord-Norge ligger i et nordlig vindfelt. Dette betyr sludd og snøbyger over det meste av Nord-Norge, men først og fremst langs kysten i Finnmark. I Nordland vil nedbøren komme som regn, forteller Albertsen

Søndag fortsetter nedturen for Nord-Norge, men da i form av byger.

– Det blir ikke noe særlig vær i nord, men også på Vestlandet vil man få mye nedbør lørdag. Søndag ser det bedre ut, da det blir kjøligere og opphold i store deler av Sør-Norge.