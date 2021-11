Okei, vi innrømmer at den ikke nødvendigvis er det mest sexy på fire hjul, eller at motorlyden gjør at samtlige kroppshår reiser seg når den startes opp.

Men som en særdeles driftssikker og trofast følgesvenn på fire hjul, er den definitivt en vinner likevel. Vi snakker om Toyota Yaris.

En av Europas aller mest solgte småbiler. Toyotas mest solgte modell i Europa. Kåret til Årets bil i Europa i 2000, vært inne på Topp 10-listen over Norges mest solgte biler omtrent siden den ble lansert. Så populær at den har fått en vei oppkalt etter seg. Slik kunne vi fortsatt. Lenge ...

Men dette til tross. Noe har den likevel manglet.

For tenk om den i tillegg hadde vært litt høyere, litt større og hatt firehjulsdrift. At den rett og slett hadde vært en liten SUV.

Vel, her er den. Hils på helt nye Toyota Yaris Cross.

Yaris Cross er SUV-varianten av den legendariske småbilen. Høy bakkeklaring og mulighet for firehjulsdrift sikrer god framkommelighet.

Hva er dette?

Her den altså. Yaris-varianten som mange trolig har drømt om. Du skjønner hva dette går ut på når mellomnavnet er Cross?

Det betyr litt høyere bakkeklaring, mulighet for firehjulsdrift, litt bedre plass og litt barskere framtoning. Det er rett og slett en Yaris i Lars Monsen-kostyme.

Toyota Yaris Cross: Pluss: Mulighet for firehjulsdrift

høy sittestilling

Godt rykte / utprøvd teknologi Minus: Ikke ladbar

Litt slapp drivlinje Pris fra: 300.000 kroner Pris testbil: 430.000 kroner

Den bygger på samme plattform, har samme tresylindrede motor og har samme akselavstand som vanlig Yaris, Interiøret er også ganske likt som i originalen.

Selvfølgelig har den en hybrid drivlinje. Det er jo en Toyota. Men Cross kan, dessverre vil nok mange si, ikke leveres som ladbar. Slik som storebror RAV4 kan.

Vi i Broom er de første som tester nykommeren på norsk jord.

Hvordan er den å kjøre?

Motoren er en tresylindret 1,5-liter, uten turbo, men altså med elektrisk hjelp når det trengs. Effekten er på litt beskjedne 116 hestekrefter, mens dreiemomentet er på 141 Nm.

Motorlyden og vibrasjonene er karakteristisk for denne typen motorer. Lyden i moderat fart minner om noe midt imellom symaskin og skurtresker. Den høres litt anstrengt ut, men når bilen får strekke ut litt, spiller kamaksler, ventiler og stempler mer på lag og det hele oppleves mer harmonisk.

Instrumentene er lettleste og bilen oppleves som både snerten og oversiktlig på veien.

Den trinnløse CVT-girkassa disse bilene har er bra for utslipp og forbruk, men fjerner litt av den direkte kjørefølelsen. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på ikke altfor raske 11,8 sekunder.

Når det gjelder firehjulsdrift-systemet er dette av en relativt enkel type. Bilen er i utgangspunktet forhjulsdrevet, men bakhjulene får alltid tildelt kraft fra stillestående start og opp til 10 km/t. Da kobles bakhjulene ut. Derfra og opp til 70 km/t fordeles kraften mellom foran og bak etter behov. Bakhjulene drives av en elektrisk motor. I over 70 km/t er ikke firehjulsdriften tilgjengelig.

Bilen er utstyrt med to kjøreprogram. Trail for kjøring på veldig dårlig vei, eller Snow for glatt føre. I tillegg har den nedstignings-assistent. Altså en funksjon som hjelper deg ned bratte bakker.

Stort sett trekker den på forhjulene, men den får deg opp den bratte bakken, får deg i gang på glatta og gjennom snøskavlene. Men noen Toyota Landcruiser eller Hilux er den ikke i nærheten av å være. Her er systemet mye enklere.

Vår testuke bød på fint og tørt høstvær. Vi fikk derfor ikke satt firehjulsdriftsystemet på noen særlig prøve. Gjennomsnittsforbruket etter testuken endte på behagelige 0,43 l/mil, på blandet kjøring.

Yaris Cross leveres også med forhjulsdrift. Prisforskjellen opp til firehjulsdrift er ca. 30.000 kroner. Av de 600 forhåndsolgte bilene i Norge har 90 prosent av kundene valgt den med trekk på alle fire. Det tror vi er en smart investering.

Interiøret er både moderne og funksjonelt. Sittestillingen er god og høy, men det er brukt mye plast i interiøret, noe som trekker inntrykket litt ned.

Plass og praktiske løsninger:

Cross er 24 centimeter lengre enn den alminnelige Yarisen. Dessuten både høyere og bredere. Det gjør godt for plassen. Den er fortsatt litt snau som fullverdig familiebil for de med barn og med et visst plassbehov. Da bør man vurdere RAV4 i steden.

Yaris Cross kan laste 60 kilo på taket og trekke tilhenger på 750 kilo.

Hva får du med deg?

På utgaven med firehjulsdrift tar bakaksel og elmotor en del av bagasjeplassen. Som da får ganske høy innlastingsterskel. Det rommer ca. 300 liter, mens utgaven med forhjulsdrift svelger unna 370 liter. Forskjellen er betydelig. Uansett er det større enn i vanlig Yaris.

Den har 12-volts uttak og surrekroker baki. Hattehylla er enkel og av stoff, noe som gjør den fleksibel. Sidepanelene er av tynn og hard plast og bilen leveres uten reservehjul. Åpningen av bakluka er elektrisk på den godt utstyrte testbilen.

På utgaven med firehjulsdrift tar bakaksel og elmotor en del av plassen og bagasjerommet blir litt høyt, men det rommer fortsatt over 300 liter. Pluss for skiluke!

Livet i baksetet:

Baksetet er kanskje det som skuffer mest. Her er plassen snau for voksne. Det finnes dørlommer med flaskeholdere, men ingen strømuttak av noe slag. Vi gir plusspoeng for nedfellbart midtarmlene / skiluke. I armlenet er det også koppholdere. Isofix for feste av barneseter er på plass.

Bak rattet:

Ut- og innstigningen er svært enkel. Det vil garantert en del brukere sette pris på. Vel på plass, sitter man litt SUV-aktig og har god oversikt. Bilen har flere små og smarte rom for oppbevaring. Vi liker særlig den lille hyllaunder navi-skjermen. Den er genial!

Infotainment-skjermen på toppen av midtkonsollen er på 8 tommer. Den har hurtigvalg på sidene og er kompatibel med både Apple Carplay og Android Auto. Vi opplever den som funksjonell og enkel i bruk, men ikke superrask og ei heller med den beste oppløsningen og grafikken. Navigasjonen kan oppdateres online.

Mange funksjoner betjenes av små knapper med små symboler på rattet. Det er ikke alltid like lett å se. De fleste av funksjonene sitter logisk og ergonomisk til. Men i kjent Toyota-stil har de, nok en gang, «gjemt unna» noen knapper nede på venstresiden av rattet. Med mindre du har øyne i venstre kne, ser du dem ikke.

Design: Utenpå og inni

Oppskriften er klassisk. Litt mer høyreist, med bakkeklaring på 17 centimeter, store hjul og noen offroad-detaljer i sort plast. Det fungerer her også. Bilen har blitt en liten SUV! Dessuten ganske barsk til å være i små-SUV-segmentet.

Familielikhetene til RAV4 er tydelige, særlig baklyktene, men også de litt firkantede hjulbuene kjenner vi igjen derfra. Vi ser likheten også i grill og lamper forfra. men synes denne ser litt mer sur og gretten ut i «fjeset». Vil ikke folk flest ha en blid og glad bil?

Innvendig er bilen Toyota-typisk. Vi kjenner igjen grunndesignet fra Yaris. Dette er pent og moderne, med blant annet instrumenter som har en kombinasjon av digital skjerm og gammeldagse visere. Dessuten er de lettleste. Testbilen, som er topputgaven, er også nesten overraskende godt utstyrt. Her er det utstyr du vanligvis finner i langt dyrere biler.

Materialkvaliteten derimot, er vi ikke like imponert over. Bruken av plast, type tynn og hard er utstrakt. Ikke pent å se på og ikke godt å ta på. Nå skal det legges til at berøringsflatene har bedre materialer.

Og, nei da vi har ikke glemt at det er en relativt rimelig bil. På den annen side – du får en Polestar 2 til samme pris. Vi begynner å bli bortskjemte med premium elbiler til «halv pris».

Bilen virker til å være godt skrudd sammen og vi opplever ikke noe knirk og skrammel, plastbruken til tross.

Den aller viktigste nyheten på Yaris Cross er muligheten for firehjulsdrift. Med bryteren i midten her velger man kjøreprogram.

Tech-faktor

Toyota er ikke første bilen vi tenker på når det snakkes om tech-faktor. Det er ikke mange nye innovasjoner å finne her heller, men jammen har de klart å dytte mye utsyr inn i testbilen vår.

Vi kan kjapt nevne Head up-display med navigasjonsvisning. oppvarmet ratt, el-bakluke, automatisk parkeringsassistent, adaptive fjernlys, og 360-graders kamera, bare for å nevne noe.

Toyota Yaris Cross AWS-i: Motor og ytelser: Motor: 1,5-liter + elmotor

Drivstoff: Bensin / strøm

Effekt: 116hk, 141 Nm

Girkasse: Trinnløs CVT automat

0-100 km/t: 11,8 sekunder

Toppfart: 170 km/t

Forbruk: 0,43 liter/mil (blandet) Mål, vekt og volum: L/B/H: 4,18 / 1,76 / 1,69 meter

Vekt: 1.300 kilo

Bagasjerom: 300 liter Priser: Fra: 303.000 kroner (2WD)

Testbil: 430.000 kroner

Konklusjon

Yaris Cross kommer sent, men godt. Denne bilen har absolutt noe for seg.

For å kunne bli den helt store suksessen i Norge hadde den trengt en ledning. Tenk deg denne som enten ladbar hybrid eller som elbil. Da hadde vi nok snakket om fulle ordrebøker. Bilen byr nemlig på mye av det vi nordmenn spør etter. Bortsett fra lademulighetene.

På den annen side – er det noen som kan klare å selge biler uten ledning i noen år til, er det trolig nettopp Toyota.

Bilen for deg hvis: Du trenger en liten, lettkjørt SUV.

Ikke bilen for deg hvis: Du tenker at elbil sikkert er smart.

