Hvor har det blitt av Peng Shuai?

Den tidligere verdenseneren Peng Shuai har vært sporløst forsvunnet siden 2. november.

Kinesiske myndigheter påstår enda at hun er i god behold, mens resten av verden blir mer og mer bekymret.

Peng forsvant like etter at hun la ut et innlegg på den kinesiske sosiale medier-plattformen Weibo, der hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelle overgrep.

Innlegget ble umiddelbart slettet, sammen med alle Pengs kontoer i sosiale medier, og ingen har hørt fra tennisstjernen siden.

Hva har egentlig skjedd med Peng Shuai?

– Det er jo umulig å vite med sikkerhet, sier Gerard Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International, til TV 2.

– Men vi synes at dette er veldig skummelt, og vi vet at dette er helt vanlig. I de fleste tilfeller der noen uttaler seg mot myndighetene i Kina for så å bli borte, så er de borte fordi at noen har tatt dem.

SKUMMELT: Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, synes situasjonen er skummel. Foto: Photographer: Frida Marie Grande

Folkvord understreker at han naturligvis ikke kan vite om Peng har forsvunnet mot sin vilje, eller om hun har valgt å gå i skjul selv.

– Men jeg er veldig bekymret, fordi det er en reell risiko for at hun har blitt fjernet av myndighetene.

Falsk e-post?

Tidligere i uken ble det sendt en e-post som angivelig skal ha vært fra den savnende tennisstjernen, og fredag skal Peng selv ha lagt ut bilder på sosiale medier der hun smiler og ønsker alle en god helg.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

Mange mener imidlertid at dette ikke stammer fra Peng selv.

– Vi er mer bekymret nå, etter at denne angivelige mailen har kommet ut. Det kan hende at den er ekte, men det kan også hende at de kinesiske myndighetene prøver å skjule noe, sier Folkvord.

– Det er mye som er rart her. Jeg kan ikke påstå noe, men det er en merkelig historie. Kina har bygget verdens største overvåkningsstat. Du kan aldri stolte på det som kommer derfra, selv om det sant, legger han til.

– Har tatt sensur til et nytt nivå

TV 2s kommentator Mina Finstad Berg synes også situasjonen er svært bekymringsverdig. Hun mener det ser ut som at Peng blir kneblet og tiet i hjel av kinesiske myndigheter.

– Kina er i verdenseliten når det gjelder sensur. De har tatt sensur og nettkontroll til et helt nytt nivå, og funnet helt nye måter å utøve sensur på. De er blant annet lynraske på å blokkere søkeord fra søkemotorer. Det virker det som om de allerede er i gang med her.

SVÆRT BEKYMRINGSVERDIG: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er bekymret for nivået av sensur og nettkontroll Kina. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Finstad Berg mener at dette er noe som har blitt enda verre de siste årene, og at ytringsfriheten i Kina er under et enormt press.

–Dette er bare et av eksemplene på de grunnleggende strukturelle problemene med ytringsfrihet og menneskerettigheter i Kina. Vi vet jo at det sitter en god del samvittighetsfanger i Kina blant annet.

Krever håndfaste bevis

Folkvord sier at Amnesty har gitt klar beskjed til Kina om hva som skal til for at de vil slå seg til ro med at Peng har det bra.

– Vi har uttalt oss tydelig. Hun må komme til rette. Hvis kinesiske myndigheter vet hvor hun er, så må de skaffe bevis, for de har et veldig dårlig rulleblad.

Flere internasjonale tennisprofiler, deriblant Serena Williams og Novak Djokovic, har også vært ute og krevd at Peng kommer til rette. Både FN og den amerikanske regjeringen har i tillegg uttalt at de krever håndfaste bevis på at 35-åringen har det bra.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

– Vi må få vite hva det er som har skjedd her. Vi må få en garanti om at hun er i sikkerhet, kinesiske myndigheter må fremlegge uomtvistelige bevis på at Peng er i god behold, sier Mina Finstad Berg.

– De må komme henne til unnsetning

Nå må også alle de internasjonale idrettsorganisasjonene komme på banen, mener Folkvord.

– World Tennis Association har en viktig rolle å spille der. De må komme henne til utsetning. Kinesiske myndigheter er veldig opptatte av internasjonal idrett, så disse organisasjonene har gode muligheter for å påvirke, sier Folkvord.

– Det er en viktig funksjon. Det kan bety mye. Fordi da vil kinesiske myndigheter ta innover seg at de må respektere menneskerettighetene for å få internasjonal anerkjennelse, legger han til.

Tror ikke anklagene vil bli etterforsket

Folkvord sier også at han blir veldig opprørt over måten kinesiske myndigheter håndterer overgrepsanklagene på. Samtidig er han ikke overrasket over at de bare ble fjernet fra sosiale medier, uten videre diskusjon.

– Disse anklagene er jo rettet mot en person som er en viktig støttespiller for presidenten. Sånne personer utfordrer man ikke ustraffet. Det er kinesiske politikere opptatt av.

Han håper allikevel at saken vil bli gransket, for å finne ut om det er sannhet i anklagene eller ikke. Men verken han eller Finstad Berg har særlig stor tro på at det vil skje.

– Jeg sitter ikke og holder pusten i spenning, nei, sier TV 2-kommentatoren.

– Jeg har veldig liten tro på at kinesiske myndigheter tar det på alvor. Men jeg håper det jo, at det blir tatt seriøst og at det blir etterforsket. Men jeg har ikke store forhåpninger om at det står særlig høyt på prioriteringslisten hos kinesiske myndigheter, avslutter Finstad Berg.