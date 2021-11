Farmen-Tonje blir ny God kveld Norge-programleder

Tonje Frigstad fra Kristiansand har gjort seg bemerket på Farmen denne høsten, og nå skal hun prøve seg som programleder i Sophie Elise sitt fravær.

– Jeg ble litt: «What?». Jeg hadde ikke sett dette for meg, men jeg sa ja med en gang! Det er jo en superkul mulighet som det er vanskelig å si nei til, stråler Frigstad.

Hun har fulgt God kveld Norge siden hun var barn, og det var nærmest en drøm som gikk i oppfyllelse da det åpnet seg en mulighet til å vikariere i en 14-dagersperiode.

FARMEN: Tonje har seilet gjennom oppholdet uten tvekamp. Foto: Alex Iversen.

– Selv om jeg ikke har erfaring så passer dette veldig bra, og jeg ble veldig positivt overrasket. Det er en liten drøm, sier Frigstad.

Baarli er positiv

Hennes makker Niklas Baarli har hun enda ikke møtt.

– Men jeg har sett mye God kveld Norge, og jeg har fulgt Niklas på Camp Kulinaris. Så jeg føler at jeg kjenner han litt, smiler hun.

Dette blir Baarli sin fjerde kvinnelige programledermakker siden han startet i God kveld Norge.

– Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med Tonje, og ikke minst få enda en ny venn og kvinne i livet mitt! Jeg skal lære henne alt jeg kan, og det kommer til å gå fort for det er ikke så mye, spøker Baarli.

Redd for undertøyet

Han tror det kan være en fordel av hun er fersk i gamet.

– Hun kan komme inn med nye perspektiver og vinkler. Kanskje hun lærer meg noe!

Baarli har også fått med seg at Frigstad har fått mye kritikk for at hun saboterte ukesoppdraget i Farmen denne uken, og brente underbukser sammen med Simon Tronstad Jacobsen.

– Jeg håper hun legger fra seg sabotasjen i 1921, og at alle mine boksere er trygge i undertøysskuffen min, ler Baarli.

Frigstad kan ikke love noe.

– Jeg tenker at han må være på vakt, han vet aldri med meg, sier hun lurt.

Tips fra Sophie Elise

Sophie Elise Isachsen ønsker også Frigstad velkommen mens hun ferierer i statene.

– Det er veldig hyggelig at Tonje kommer inn som vikar for meg, og jeg er sikker på at det kommer til å gå strålende, sier hun, og kommer samtidig med et tips:

– Slapp av, og behandle hvert intervju som en samtale og vær nysgjerrig på dem du snakker med så går det fint, sier Isachsen.