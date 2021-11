Politiet advarer bilister: – Kommer med en sterk anmodning

Kraftig vind skaper problemer flere steder i Sør-Norge fredag. Trær som har falt over veien, tak som har blåst av og orkan på toppen av flere fjell, er blant det som meldes.

Sør-Øst politidistrikt advarer nå bilister og ber folk tenke seg nøye om før de legger ut på biltur nå. Også Agder, Vest og Innlandet politidistrikt melder at kraftig vind skaper problemer, og om trær som har falt over veier.

– Vi ber befolkningen i Nordfjord og Sunnfjord om å sikre løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler, skriver Vest politidistrikt.

Ringerike brannvesen skriver på Twitter at de er kjent med at store deler av mobilnettet rundt Nes i Ådal er ute av rift og at det er vanskelig å få varslet nødetatene. De har derfor bemannet brannstasjonen på Nes, og de oppfordrer folk som skal varsle nødetatene om å møte opp der.

Stengte veier og omfattende strømbrudd

Vegtrafikksentralen region Øst forteller til TV 2 at de ringes ned om meldinger som knyttes til vinden.

– Det har vært enormt med meldinger i hele dag, og situasjonen endrer seg fra minutt til minutt, sier vaktoperatør Turid Nyman.

Blant veiene som er stengt i Innlandet er E16 ved Bagn kirke, mens E6 ved Øyer og E16 ved Ryfoss er delvis stengt, men det er mulig å passere. Se statens oversikt over stengte veier her!



Flere steder meldes det om tak som er tatt av vinden. Blant annet blåste taket på Atråhallen ved Atrå barne- og ungdomsskole i Tinn kommune i Telemark av tidligere fredag. Og fredag ettermiddag melder 110-sentralen i Sør-Øst at de har rykket ut til en låve i Flå hvor taket har blitt tatt av vinden.

Flere bygder i Hallingdal mangler strøm som følge av uværet, melder Hallingdølen. Avisa Valdres melder at det er strømbrudd flere steder i dalføret. Etna Nett opplyser til Oppland Arbeiderblad at mellom 6.000 og 7.000 kunder mangler strøm.

Bergensbanen er stengt mellom Ål og Hønefoss på grunn av strømproblemer og trær over spore. Det antydes at ryddejobben vil ta tid.

I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det gult farevarsel for kraftige vindkast.

Vest politidistrikt melder fredag ettermiddag om sterk vind i Nordfjord og nordre deler av Sunnfjord. Politi og brannvesen var på stedet i Kanndalen, hvor takplater hadde blåst av en mink- og revefarm. Kanndalsvegen var midlertidig stengt på grunn av takplater i veien.

VINDKART: Dette kartet viste vindsituasjonen i Sør-Norge ved 16-tiden fredag. Foto: StormGeo

Meteorologene advarer

Også meteorologene advarer folk om at det kan være risikabelt å ferdes ute mens vinden står på som verst.

– Man vet aldri hva som kommer fykende gjennom lufta, så det kan være farlig. Trær kan falle over ende, og folk bør generelt være obs. Man skal ikke spøke med så sterk vind, sier StormGeo-meteorolog Olav Krogsæter til TV 2.

Meteorologen forteller at det på flere fjell er mål orkan fredag, blant annet på Hemsedalfjellet.

– Og på for eksempel Beitostølen har det vært vindkast på 32,7 meter per sekund, det tilsvarer 120 kilometer i timen. Så det er ikke rart at sesongåpningen i langrenn ble avlyst.

STENGT: Tresfjordbrua i Møre og Romsdal var fredag ettermiddag stengt på grunn av sterk vind. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

– Vær forsiktig

Hele Sør-Norge får merke vinden, men det er spesielt i fjellområdene og dalstrøkene som er mest utsatt.

– Vinden gir seg utover kvelden, og den er nok kanskje i ferd med å avta noen steder også, forteller Krogsæter.

YR-meteorologene går ut med en advarsel til folk som skal ferdes ute i dag.

– Vær forsiktig om du ferdes utendørs, lyder Twitter-meldingen fra YR.

HARDANGERVIDDA: Slik var værforholdene på Hardangervidda fredag ettermiddag. Foto: Rudi Jakobsen/TV 2 #SØR-ØSTPD STERK VIND Politiet kommer med en sterk anmodning om at de som skal ut å kjøre i Øvre Telemark og Nordre Buskerud vurderer om de kan utsette sin reise til vinden blir svakere. Vi får inn mange meldinger om trær som ligger over veier i nevnt område — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) November 19, 2021

Lavtrykket som har beveget seg innover Trøndelag i dag har gitt fart på vinden i store deler av Sør-Norge. Her er de høyeste vindkastene vi målte kl. 12 🌬️Vær forsiktig om du ferdes utendørs! pic.twitter.com/UvTR95K6tO — Meteorologene (@Meteorologene) November 19, 2021