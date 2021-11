Stiller drastisk krav: – Vi må fase det ute

Bare business (TV 2): – Industriell kjøttproduksjon er like dårlig for planeten som kullfyrte kraftverk, sier Gunhild Stordalen.

Da Gunhild Stordalen var tenåring, ville hun bli veterinær. Men etter å ha vært med en veterinær på gårdsbesøk i lokalområdet, ombestemte hun seg.

– Det som skjedde var at jeg fikk mitt første møte med industrielt husdyrhold. Jeg levde jo i en naiv forestilling om at alle husdyr hadde det bra: At de fikk gå på jordet, at griser fikk snøfte i jorda, at hønene var frittgående. Da jeg var med stordyrveterinæren ut på gårder i nærheten, så jeg hvordan dyrene hadde det. De sto i bittesmå båser og kunne knapt snu seg. Det kjentes bare veldig, veldig feil, forteller Stordalen i TV 2-programmet Bare business.

Stordalen valgte heller å bli lege, og startet for åtte år siden EAT Foundation, som jobber for mer bærekraft i matproduksjon og kosthold. Og engasjementet for dyrevelferd og dyrehelse er en stor del av dette.

Mange dyr, lite areal

– Industriell kjøttproduksjon er like dårlig for planeten og for klimaet som kullfyrte kraftverk. Det har vi nok forskning til å kunne si, sier Stordalen, og fortsetter:

– I tillegg bidrar det til økt resistens mot antibiotika. Mange dyr tett sammen kan også bety en pandemirisiko, sier hun.

Og industrielt dyrehold – der svært mange dyr må leve på lite areal, og kanskje aldri er utendørs – er også en sentral del av norsk landbruk. På en hel vanlig kyllinggård i Norge går grensen for dyretetthet på 36 kilo per kvadratmeter. Det er svært mange kyllinger på liten plass.

Gunhild Stordalen er gjest i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Frittgående dyr

Gunhild Stordalen mener at det trengs en massiv endring av landbruket, der dyreholdet må bli mer preget av kvalitet enn av kvantitet:

– Vi må over til frittgående dyr - som ikke spiser kraftfor eller mat som kunne blitt brukt for mennesker, men som spiser gress og andre beiteressurser. Det må være mindre og mye bedre kvalitet, og bedre dyrehelse og dyrevelferd, sier hun.

– Da vil nok mange bønder si at det koster for mye penger, at det da ikke vil gå rundt økonomisk?

– Det er veldig vanskelig å være bonde i dag, og det er ikke lett med dagens system. Dagens landbrukspolitikk er skrudd inn mot industrialisering og effektivisering. Så vi må få en helhetlig mat- og landbrukspolitikk som belønner de som setter kvalitetsmat på bordet, som gjenoppretter biologisk mangfold, og som har god dyrehelse og god dyrevelferd, sier Stordalen.

– Må fases ut

Og slik mange klimaaktivister krever at det må settes et mål for utfasing av kullkraftverk og leting etter av olje- og gass, krever Stordalen dramatisk endring også i landbruket: Industrielt husdyrhold må fases ut.

– Det finnes bra kjøtt som er en del av løsningen. Og så er det dårlig kjøtt som vi må slutte med og fase ut - det industrielle «factory farmed» kjøttet, sier hun, og har en klar oppfordring til den nye norske regjeringen:

– Vi trenger politikere som lager politikk basert på faktiske kostnader, og lager en helhet fra landbrukssubsidier til de nasjonale kostholdsrådene. Det kan gjøres, og det håper jeg den nye regjeringen kommer til å sette i gang med, sier hun.

Se hele intervjuet med Gunhild Stordalen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på TV 2 Play.