En ny æra i Barcelona: – Han er mer Barça enn klubbens logo

Tretti år etter at Xavi først signerte for FC Barcelona, leder han dem for første gang som trener på lørdag. Klubblegenden har forberedt seg på drømmejobben hele livet.

Første gang Xavi Hernandéz signerte for FC Barcelona som elleveåring, ville han ikke at noen skulle vite det. Første skole dag sensommeren 1991 henvendte han seg til sin bestevenn og hvisket: «Justri, det er noe jeg må fortelle deg, men du må ikke si det til noen».

Alvoret i Xavis stemme og blikk gjorde Justri redd for hva som egentlig hadde skjedd med vennen hans. «Jeg har signert for Barcelona», sa Xavi. Vennen hans forsto ingenting. Dette var nyheter de burde fortelle alle, men Xavi forklarte at «hvis alle vet, vil de se annerledes på meg. Jeg vil ha de samme vennene jeg alltid har hatt».

Mer enn tretti år senere skulle Xavi signere for FC Barcelona igjen, men denne gangen var det ingen hemmelighet. I stedet sto han på Camp Nous plen sammen med klubbpresident Joan Laporta og signerte papirene foran tusenvis av fans på tribunen.

Noe som imidlertidig ikke har forandret seg, er hans indre krets. Den består fortsatt av hans familie og vennene han pleide å sparke ball med på Plaza del Progrés i Terrassa: Justri, Rubén og Benji.

Alle har visst lenge at Xavi Hernandéz skulle bli FC Barcelonas nye trener. Allerede dagen da Xavi takket for seg på Camp Nou som spiller, startet reisen mot å bli klubbens trener. «Jeg drar for å kunne komme tilbake. Jeg kommer tilbake, som trener eller sportsdirektør, men jeg kommer tilbake. Dette er ikke et farvel, det er et 'ser deg snart'», sa han i sin avskjedstale.

Selv om Xavi forlot Barcelona fysisk for seks år siden, gjorde han det aldri mentalt. I seks år har han forberedt seg på denne dagen, for å endelig reise hjem. Han har ikke gått glipp av en eneste kamp Barcelona har spilt, med mindre hans eget lag Al Sadd har hatt kamp samtidig. I Qatar, utenfor Europas søkelys, har han i det stille kunnet finne sin trenerstil og få sin filosofi på banen.

«Han er fullstendig besatt av ballbesittelse... han viser oss alltid statistikken på den, og den er aldri god nok», sa Santi Cazorla, som spilte under Xavi i Al Sadd, til den spanske radiostasjonen Cadena Ser. «Ideene hans er veldig klare, det har de alltid vært. Vi burde ha ballen og motstanderen må ikke engang røre den. Han forteller oss at 'ballen er ikke en bombe, det er en skatt'».

Det er ingen tvil om at Xavi var en av de beste fotballspillerne i Spanias historie, og en revolusjonær som viste vei for de små tekniske spillerne. Han var maskinen og hjernen bak Barcelonas og Spanias største storhetstid; en av vår tids mest intelligente fotballspillere.

Det har derimot vist seg i mange tilfeller tidligere at en strålende fotballkarriere ikke garanterer at du vil lykkes som trener. Spørsmålet er imidlertidig om det noensinne har vært noen som er like forberedt på trenerjobben i Barcelona som Xavi.

LEGENDE: Som spiller regnes Xavi som en av tidenes aller beste. Foto: MANU FERNANDEZ

Det er ikke bare de siste seks årene i Qatar han har forberedt seg på dette, men hele livet. Fotball har alltid handlet om mer enn å bare å sparke en ball for Xavi. I et intervju med den katalanske TV-kanalen TV3 fortalte faren Joaquín om en gang da Xavi var fem år og spilte guttefotball i Terrassa.

«Alle løp etter ballen bortsett fra Xavi. Selv sto han alltid foran keeperen sin. Da kampen var over spurte jeg hvorfor han gjorde det. Xavi så på meg og svarte: 'Men pappa, hvis vi mister ballen og ingen er der, så blir keeperen helt alene'».

Besatt av fotball og Barcelona: – Han vet alt

Xavi er, og har alltid vært besatt av fotball. «Han vet alt. Fra den katalanske tredjedivisjonen og oppover kjenner han hver eneste fotballspiller i verden», fortalte broren hans, Óscar i et intervju med den spanske avisen El País.

Som ungdomsspiller i La Masia pleide Xavi å bli etter trening for å stå på tå ved gjerdet og prøve å få et glimt av A-lagets treninger. Det var hovedsaklig Josep Guardiola og Michael Laudrup han ville se for å studere hvordan de beveget seg på banen, og hvordan de leste spillet.

Like besatt som han er av fotball, har han også alltid vært av FC Barcelona. «Du kan ikke være mer Barça enn Xavi. Han er mer Barça enn klubbens logo», sa Marc Bartra en gang om midtbanelegenden.

Xavi vokste opp i en Barça-fanatisk familie, med en bestefar som sa at barn i Real Madrid-trøyer burde de holde seg unna. Soverommet hans ble tapetsert med Barça-plakater, flagg og skjerf, han samlet på spillerklistremerker og gikk ikke glipp av en eneste kamp. «Jeg leste om alt spillerne sa i avisene. For meg levde de på en annen planet. Alt som hadde med Barça å gjøre var det beste jeg visste», sa Xavi om oppveksten sin.

Som elleveåring gikk drømmen om å spille for klubben i oppfyllelse, og allerede samme år ble han av lagkamerater og trenere kåret til La Masias «beste lagkamerat», en pris Xavi skulle vinne flere ganger frem til han debuterte på Camp Nou.

Han har blitt fôret med Barça-filosofien siden dagen han ble født, han vokste opp i klubben og studerte både på og utenfor banen alt som har med FC Barcelona å gjøre. Som spiller har han først og fremst sett hva som fungerer og ikke fungerer på Camp Nou, som trenerstiler, taktikk og personligheter. Han vet hva klubben trenger for å føle seg bra.

To ganger sa han nei. Nei til drømmejobben, nei til jobben han har sagt siden den dagen han forlot Camp Nou at han skulle tilbake til. Det viser mer enn noe annet at han nå virkelig tror han er klar.

«Første gang, i januar [2020], føltes det ikke riktig. På et personlig og fotballmessig nivå følte jeg det var for tidlig og jeg måtte være ærlig med meg selv. I sommer [2021] trodde jeg ikke det var riktig tidspunkt. Presidentvalget var rett rundt hjørnet. Det var ikke rett tid, det var stor usikkerhet», forklarer Xavi.

FC Barcelona er i dag langt i fra der klubben var da Xavi sluttet som spiller. Niendeplass i La Liga, elleve poeng bak lederne Real Sociedad, ti poeng bak Real Madrid. Det er ikke en optimal situasjon Xavi kommer til, men nå er det en president og et styre han stoler på. Nå føler han seg klar for den eneste trenerjobben han noen gang har drømt om.

Var nær ved å forlate Barcelona

I Barcelona er Xavi et symbol på alt du vil at FC Barcelona skal være. Han er den naturlige fortsettelsen av Johan Cruyff og Josep Guardiola. Forventningene er dermed enorme og det vil presset også være. Det er uungåelig at Xavi i utgangspunktet konstant vil bli sammenlignet med Guardiola.

Men det er ikke noe nytt for ham. Da han først kom til Barcelonas A-lag som spiller, ble han stadig sammenlignet med klubbkapteinen. Han ble forventet å være Guardiola, spille som Guardiola og oppføre seg som Guardiola. Da han ikke gjorde det, ble han sterkt kritisert. Det var en periode der den unge Xavi hadde det vanskelig, og han begynte å stille spørsmål ved om han var god nok til å spille for Barcelona. Da et tilbud fra AC Milan kom, var han nær ved å forlate klubben og flytte til Italia for å komme vekk fra Guardiolas konstante skygge. Det var til slutt Xavis mor som nektet å se sønnen sin spille i en annen klubb, og overtalte ham til å bli.

Etter hvert lærte han seg å håndtere situasjonen, og både media og supportere innså gradvis at han ikke var Guardiola, men Xavi. Da Josep Guardiola ble hans trener, tok Xavi ytterligere steg og nådde et helt annet nivå.

LÆREMESTER OG ELEV: Xavi spilte sin beste fotball i Barcelona med Josep Guardiola som hovedtrener. Foto: Marcelo del Pozo

I dag sier han at sammenligningene med Guardiola ikke er annet enn positive: «Hvis de sammenligner meg med ham, så har jeg allerede begynt å vinne».

Når Xavi nå entrer Camp Nou som FC Barcelonas trener for første gang, er han så forberedt han kan være på drømmejobben. Så gjenstår det bare å se om det er nok til å gjenoppbygge det FC Barcelona han alltid har elsket.