Kommer med jule-advarsel

Når jula ringer inn, håper helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at nordmenn får en normal julefeiring.

Hun ber innstendig folk være hjemme når man er syk og ikke gå på jobb og skole.

Hvis ikke det skjer, kan det i løpet av kort tid føre til at vi må innføre strenge tiltak for å stoppe spredningen, sa hun på en pressekonferanse fredag.

Et håp

På spørsmål om nordmenn kan vente seg en julefeiring uten begrensninger på antall som samles, svarer hun følgende:

– Vi er innstilt på å følge situasjonen nøye og ikke nøle med tiltak dersom vi tror at det kan ha god effekt. Vi ønsker oss alle en trygg og god jul hvor vi kan samles og være sammen, sa Kjerkol.

Om julebordsesongen: – Jeg håper det blir en mest mulig normal jul

Fredag opplyste regjeringen på en pressekonferanse at kommuner som har tiltak, kan innføre bruk av koronasertifikat. De strammer også inn ved grensa.

– Vi håper at innstrammingene vi gjør i dag og gjorde i forrige uke – og også at vi får fart på vaksinasjonen særlig for de mest utsatte – kan gjøre at vi kan ha en normal julefeiring. Men vi følger dette fra dag til dag og uke til uke, sa Kjerkol.

I Tyskland har smittevernsjefen advart om at det kan bli en «fryktelig jul» hvis de ikke innfører tiltak.

Alternativet er verre

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa på pressekonferansen fredag at vi må etterleve de tiltakene vi har.

– Hvis det ikke går, må vi ha strengere tiltak, sier Stoltenberg.

Vaksineringen i Tyskland er ikke like høy som i Norge. Stoltenberg sier også at Norge har hatt en god etterlevelse av tiltakene.

– Vi må gjøre det som er nødvendig for å ha tilstrekkelig kontroll og ikke overbelaste helsetjenesten og få en sykdomsbyrde vi ikke kan leve med, sier Stoltenberg.

Hun sier også at folk må forstå alvoret vi står overfor.

– Alternativet til å etterleve de tiltakene vi har nå, er strengere tiltak, sier Stoltenberg.

Dropper munnbind nasjonalt

Regjeringen innfører ikke anbefalingen som Helsedirektoratet har gitt, nemlig å innføre munnbind der man ikke kan holde avstand innendørs.

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad sier til TV 2 at de jobber med en ny strategi som blant annet innebærer munnbindbruk.

Han sier at de vil se hvordan etterlevelsen er blant munnbindbruk i kommunene som har innført det, før de konkluderer hva de gjør nasjonalt.

– Hvis vi ser at det ikke etterleves, vil det være aktuelt å ha det som et nasjonalt tiltak, sier han.