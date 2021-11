Ærlig Solskjær: – Det har vært en lang landslagspause

Se Watford - Manchester United lørdag kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Etter at Manchester United ble ydmyket av både Liverpool og Manchester City på eget gress før landslagspausen har spekulasjonene rundt Ole Gunnar Solskjærs framtid økt i styrke.

– Selvfølgelig har jeg vært i kontakt og kommunisert med klubben, som vi alltid gjør. Det har vært en lang landslagspause, men det er en vi føler vi har brukt til vår fordel. Det har vært et godt svar fra spillerne etter de kom tilbake og vi er klare for Watford-kampen, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Se hva Solskjær sa til TV 2 etter det forsmedelige City-tapet for to uker siden i videovinduet øverst!

Flere britiske medier har meldt at Brendan Rodgers er favoritt til å ta over manager-jobben på Old Trafford. Selv avviste Leicester-sjefen dette på torsdagens pressekonferanse.

– Først og fremst så er det respektløst av dere å stille spørsmålet når det er en annen manager der, en god manager og en god mann. For det andre så kan jeg ikke kommentere fordi det er ikke noe. Jeg er stolt av å være her i Leicester City, sa Rodgers.

Slik gikk det sist Ronaldo vant like sjeldent som nå

Solskjær er i alle fall klar på at han og resten av klubben står sammen.

– Spillerne, støtteapparatet, meg selv og klubben jobber mot et mål og det er at laget skal forbedre seg å få bedre resultater. Supporterne støtter fortsatt laget og klubben. De har vært igjennom denne perioden og de har støttet laget gjennom gjenoppbyggingen. Når man taper en kamp er man alltid skuffet og under press. Vi har kommunisert godt og åpent, som vi alltid gjør. Det er én kamp nå som betyr noe, men det gjelder også for det som skjer etter det. Vi har alle omstilt, treningsuken har vært veldig bra og vi er klare for i lørdag, sier han til TV 2.

Reiste hjem

Sammen med flere av spillerne reiste Solskjær fra Manchester etter nederlaget mot Manchester City. 48-åringen, som tok noen dager hjemme i Norge, tror det er noe som vil tjene laget.

– De elsker å spille fotball og de elsker å vinne. Da vi forlot hverandre for 12-13 dager siden, var det ingen som var glade. Men så kommer det nye kamper og nå er de klare. De har vært veldig målbevisste og fokuserte denne uken. Vi har jobbet med noen ting vi vet vi må forbedre og forhåpentligvis ser vi det mot Watford, sier Solskjær og legger til:

– Landslagspausen var en god tid til å omstille. Noen spillere har holdt seg her, mens andre har fått tillatelse til å reise hjem, men alle har vært i kontakt med støtteapparatet. Støtteapparatet har jobbet veldig hardt for å få alle klare. Vi har rettet opp i en del ting og vi har prioritert det som vi må forbedre mest. Jeg er sikker på at vi får se en reaksjon og en god prestasjon fra laget.

– Under press

Lørdag tar han med seg sitt mannskap til London for en meget viktig kamp mot Watford. Der trenger de røde djevlene sårt en opptur, etter fire tap på de seks siste ligakampene.

–Denne uken har vært veldig positiv. Det er noen som er tvilsomme med sykdom og noen små smeller. Paul (Pogba) og Raphael (Varane) er ute i en stund, men bortsett fra det vil spillere returnere i nær framtid, sier nordmannen.



Han vil gjøre noe positivt ut av presset som er.

– Vi vet at vi har satt oss selv under press med den dårlige formen, og det presset bør vi nyte. Det bør være noe som gjøre oss til et bedre lag og som fører til at alle spillerne presterer på sitt beste nivå. Det er en kamp vi må nyte. Vi tapte mot Leicester borte, men borterekorden vi hadde før det er noe vi må trekke selvtillit fra. Vi har tre bortekamper nå, med Watford først og det er den vi fokuserer på. Det er en veldig stor kamp, som alle Premier League-kamper.

For de tøffe kampene kommer tett som hagl for Solskjærs menn. Allerede tirsdag venter Villarreal i Spania, før Chelsea borte og Arsenal hjemme er de to neste kampene på kalenderen.

– Vi har vært gjennom perioder som dette tidligere. Borteformen bør gi oss selvtillit. Vi har spilt over 30 og tapt én. Denne uken har vi jobbet med en del ting og prioritert en del ting vi må forbedre. Formen og prestasjonene har ikke vært gode, men vi vet at vi kan og bør gjøre det bedre. Vi tror vi kommer til å gjøre det bedre. Det handler om prestasjonen på dagen. Noen ganger er det stolpe ut, andre ganger er det stolpe inn, og det kan endre humøret og atmosfæren, avslutter Manchester United-sjefen.