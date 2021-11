Har fått viktig svar i Tina-saken: Vet når mistenkte kolliderte med taxi

En polititeori har vært at mannen som er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000, kolliderte med en taxi like etter drapet. Nå viser det seg at ulykken skjedde natten i forveien.

Det bekrefter den mistenkte 51-åringens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til TV 2 tirsdag.

Ifølge ham har politiet fått tak i en kvittering fra taxituren, som stadfester tidspunktet.

– Det betyr at politiets hypotese om at han kjørte rundt med avdøde i bilen, nå kan ses bort ifra, sier Kristensen.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelser om denne saken.

Mangelfull skademelding

I september ble den 51 år gamle mannen fra Haugalandet pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Foto: Carina Johansen / NTB

Samtidig fikk han status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen natt til 24. september i år 2000. Mannen nekter enhver befatning med noen av saken.

Politiet vet at mannen var i Stavanger helgen 22. september til 24. september i år 2000 på grunn av en skademelding etter en kollisjon mellom den mistenkte mannen og en drosje.

Trafikkuhellet skjedde i Muségata, like ved Stavanger museum.

På grunn av veiarbeid havnet mannen over i motsatt kjøreretning på vei opp gata, og han krasjet i drosjen, som også hadde to passasjerer om bord. Den mistenkte mannen tok på seg skylda for uhellet.

Utfordringen for politiet har i alle år vært at det ikke har vært stadfestet når kollisjonen skjedde. Skademeldingsskjemaet er datert til dagen før drapet, men mangler klokkeslett.

MANGLER KLOKKESLETT: Skademeldingen mangler vesentlig informasjon.

Det fremgår likevel av flere avhør at episoden skjedde om natten.

Dermed har det vært uklart om trafikkuhellet skjedde natt til lørdag 23. september eller natt til søndag 24. september, da Jørgensen forsvant.

Først på onsdagen uken etter ble skademeldingen fylt ut.

«Virket veldig nervøs»

Nå har politiet imidlertid fått svar på det viktige spørsmålet, ifølge advokat Kristensen. Årsaken er altså at de har klart å oppdrive en kvittering fra taxituren.

Blant årsakene til at politiet har vist stor interesse for kollisjonen, er taxisjåførens forklaring om at mannen «virket veldig nervøs» og svettet en del.

Mistenkte selv har forklart at han husket at han var i Stavanger utelukkende på grunn av kollisjonen.

Etter kollisjonen kjørte han rett til tremenningen sin, som bodde i Stavanger på dette tidspunktet, har han sagt i avhør.

TV 2 har tidligere forsøkt å komme i kontakt med både drosjesjåføren og tremenningen uten å lykkes.