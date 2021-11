Et av verdens mest avanserte skip har kastet loss

Yara Birkeland ser ut som et helt normalt skip der det ligger til kai i Oslo. Men under dekk har Kongsberg Gruppen og Yara laget et av verdens mest avanserte systemer.

For ikke bare er det elektrisk, det er også selvkjørende, forklarer Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International.

– Dette er verdens første utslippsfrie og autonome skip. Her har hele det norske maritime kunnskapsmiljøet gått sammen om å bygge det som skal bli det grønne skiftet innen skipsfart, sier han til TV 2.

Erstatter 40.000 lastebiler

Yara Birkeland skal fra neste år frakte containere med kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya til eksporthavna i Brevik. Derfra eksporteres gjødselen videre til det internasjonale markedet.

Prosjektet skal erstatte 40.000 lastebiltransporter årlig. De første to årene skal skipet ha mannskap om bord. Etter dette skal skipe seile solo.

Kan styres fra land

Geir Håøy er konsernsjef i Kongsberggruppen som har utviklet systemene som gjør at skipet kan seile uten mannskap. Han forteller at Yara Birkeland har flere systemer som kan ta over dersom skipet kommer i problemer.

– Dersom det skulle oppstå en farlig situasjon eller andre problemer, så har vi flere lag med back-up løsninger. For eksempel kan skipet styres fra en sentral kommandoplass på land, forklarer Håøy.

Krever nytt regelverk

En av hindringene for at Yara Birkeland kan kjøre uten mannskap i dag er et regelverk som ikke er tilpasset ubemannede skip. Dagens sjølov tilsier at skip skal ha en kaptein og at det skal holdes vakt på brua.



Geir Håøy sier myndighetene jobber med å tilpasse regelverket. Når dette er på plass kan Norge ta en ledene rolle i det grønne skiftet, mener han.

– Det er nok ingen som er så langt fremme teknologisk som det vi er. Her har vi vist hva vi kan få til når vi samarbeider på tvers av sektorer og fagmiljøer. Dette er fremtidens skipsfart.