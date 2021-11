Drømmeåret fortsetter - Ruud klar for historisk semifinale

Casper Ruud åpnet kampen mot Andrej Rublev fint og var nære ved å bryte russerens første servegame. Det var imidlertid den 24 år gamle russeren som virkelig skulle vise seg frem i første sett som endte 6-2.

Støtten til Ruud fra tribunen var imidlertid ikke til å ta feil av. Han var favoritten blant tilskuerne og kanskje det var nøkkelen for Ruud i det andre settet som Ruud vant. I det tredje settet fulgte de to hverandre tett og dermed gikk det hele til tiebreak. Der var Ruud skarpest og dermed er nordmannen klar for noe aldri en nordmann har vært tidligere, nemlig semifinale i ATP-sluttspillet.

– Det er en helt fantastisk dag. Dette året har vært veldig spesielt, og å følge det opp med dette... Jeg vet ikke hvordan jeg klarte det, sier Casper Ruud etter kampen, intervju vist på Eurosport.

– Jeg kan takke armen min for at jeg klarte den matchballen, fordi jeg var så utrolig nervøs, fortsatte Ruud.

Før fredagens kamp var tre spillere allerede klare for semifinale i Torino. Novak Djokovic og Daniil Medvedev vant sine grupper mens Alexander Zverev ble nummer to i Medvedevs gruppe.

– Jeg ser ikke på meg selv som nummer 4 i verden, selv om jeg nå er kommet til semien. Men jeg tar var på sjansene mine, og har også vært heldig med noen av marginene innimellom.

Christian Ruud sa til TV 2 før Ruuds kamp mot Rublev at uansett utfall så ville de si seg fornøyd med denne 22-åringens debut i ATP-sluttspillet.

– Det er den største kampen i hans karriere, men det har vært så mange høydepunkter i år så vi har ikke tenkt så mye på det. Vi får håpe at han får flere sjanser til å spille store kamper i sluttspill eller i Grand Slam-sammenheng, sa 22-åringens far til TV 2 før Rublev-kampen.

Suksessår

Vi skrur tiden tilbake til 4. januar 2021. Da var Casper Ruud rangert som nummer 27 i verden. Siden den gang har formpilen kun gått én vei.

Fem titler og flere imponerende prestasjoner senere er Ruud klar for semifinale i ATP-sluttspillet her i Torino. I en turnering hvor kun de åtte beste spillerne dette kalenderåret får delta.

Etter at Ruud vant tre titler på rad i Båstad, Gstaad og Kitzbühel i sommer har målet og drømmen til Ruud vært å kvalifisere seg til nettopp ATP-sluttspillet. I Paris for to uker siden ble drømmen oppfylt da 22-åringen beseiret Marcos Giron.

Møtte verdenseneren

Da gruppetrekningen til Torino kom ble det også klart at Ruud skulle få møte selveste Novak Djokovic i tillegg til Stefanos Tsitsipas og Rublev.

Mot verdensener Djokovic vartet Ruud opp med et vanvittig godt førstesett som endte med et knepent 6-7-tap før Djokovic viste styrke og vant 6-2 i det andre settet.

Onsdag hadde Team Ruud forberedt seg på å møte Tsitsipas til kveldskampen klokken 21. Klokken 13 ble det imidlertid klart at grekeren trakk seg og dermed måtte hele teamet snu på kort tid.

Britiske Cameron Norrie ble hentet inn som reserve og det så mørkt ut etter første sett som Norrie vant 6-1. Ruud gjorde flere enkle feil, men så snudde det. Det andre settet vant nordmannen før han fulgte opp med seier i tredje sett.

