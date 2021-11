Overraskende vending i overfallssak

Det var i forrige uke nyheten om at PSG-spiller Kheira Hamraoui (31) hadde blitt overfalt på åpen gate, og at hennes lagvennine Aminata Diallo var mistenkt for å ha bestilt overfallet. Bakgrunnen skulle være at de konkurrerte om den samme posisjonen på laget.

«PSG fordømmer sterkt den volden som er begått», skrev klubben i en uttalelse på sin hjemmeside.

Nå har derimot saken fått en ny hovedmistenkt; Hayet Abidal, konen til tidligere Lyon- og Barcelona-spiller Eric Abidal, skriver den franske avisen L'Equipe.

KONEN MINSTENKT: Konen til tidligere Lyon- og Barcelona-spiller Eric Abidal er den nye hovedmistenkte i saken. Foto: PAU BARRENA

Bakgrunnen for overfallet skal visstnok være en hevnaksjon for en påstått relasjon mellom Eric Abidal og Hamaraoui i tiden da Abidal jobbet i Barcelona, og Hamaraoui var spiller.

Den franske avisen skriver at Hayet Abidal skal ha truet Hamraoui med å angripe henne fysisk tidligere. Nå er Eric Abidal innkalt til politiavhør som skal finne sted i løpet av mandag neste uke, melder de.

Skal ha blitt slått i leggene med jernstang

Hamraoui skal ha vært på vei hjem fra et klubbarrangement sammen med to andre lagvenninner, deriblant Diallo som kjørte bilen spillerne satt i. Hamraoui skal så ha blitt dratt ut av bilen og angriperne skal ha slått henne i leggene med en jernstang.

Et vitne forteller til L'Equipe at ingen av spillerne ble ranet av de maskerte mennene.

31-årige Hamraoui ble sendt til sykehus og behandlet for skader i både hender og leggene. Midtbanespilleren måtte også stå over tirsdagens Champions League-kamp mot Real Madrid.

Kheira Hamraoui har ikke uttalt seg om saken, og har bedt om å få privatlivet skjermet, i følge den franske avisen.