Bergen innfører tiltak for å få ned smitten – påbud om munnbind

Det kunngjør byrådet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi er ikke der at vi skal innføre så strenge tiltak som tidligere i pandemien, men vi må fortsatt ta grep for å få ned smitten, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Det blir innført påbud om munnbind innendørs på offentlige steder hvor man ikke kan holde avstand. Dette inkluderer blant annet butikker, kjøpesentre og kollektivtransport. I tillegg skal skjenkesteder, restauranter og kafeer føre oversikt over gjester, som må registrere seg ved ankomst.

– Ha munnbindet klart overalt hvor en ser en ikke kan holde avstand, sier Valhammer.

Flere anbefalinger

Byrådslederen har selskap av helsebyråd Beate Husa, kommuneoverlege Trond Egil Hansen og smittevernoverlege Marit Voltersvik.

I tillegg til påbudet om munnbind og registrering av gjester, har kommunen også flere anbefalinger til bergenserne.

– Vi anbefaler sterkt å bruke munnbind i alle sammenhenger innendørs. Vi ber deg begrense antall nærkontakter, sier helsebyråd Husa.

Helsebyråd Beate Husa har flere anbefalinger til bergenserne. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Vi ber deg holde meg avstand til personer utenfor din egen husstand, vi ber deg om å ha god hånd- og hostehygiene, vi ber deg om å unngå å klemme andre enn dine nærmeste, vi ber deg om å unngå å håndhilse, og vi ber deg om å holde deg hjemme når du er syk og teste deg, sier Husa.

Ny rekord

Torsdag satt Bergen ny smitterekord, med 209 registrerte tilfeller. Fredagens tall på 133 er noe lavere, men den generelle utviklingen er fremdeles urovekkende høy.

– Vårt klare budskap er at vi alle må hente frem igjen de gode smittevernrutinene, som noen kanskje har glemt. Det er på tide å droppe klemmen og ta frem albuen, det er på tide å holde seg hjemme og bli syk, sier Valhammer.

Bergenserne trosset været og stilte seg i vaksinekø torsdag. Foto: Kåre Breivik/TV 2

De mange tilfellene har satt helsetjenestene i byen under økt press, noe som er med på å begrunne de ferske tiltakene.

– Vi må sørge for at vi klarer å behandle de som blir syke, vi kan ikke risikere at helsetjenesten går i kne. Når det er mye sykdom i samfunnet fører det også til at mange helsearbeidere blir syke, og det er med på å utfordre kapasiteten, forteller Husa.

Byrådet er tydelig på at selv om smittesituasjonen krever handling, skal de nye tiltakene også ta hensyn til næringsliv og enkeltpersoner. Håpet er at de ferske tiltakene kan slå ned smitten, uten å gripe unødvendig inn i hverdagen til folk og bedrifter.

– Når du følger tiltakene er du med på å bidra til at vi skal kunne klare å holde samfunnet åpent. Det ønsker vi alle. Vi unngår strengere tiltak, og vi kan fortsette å gjøre det vi ønsker, sier helsebyråden.

Ingen nasjonale tiltak

Kunngjøringen kommer noen få timer etter at regjeringen holdt sin pressekonferanse om koronasituasjonen. Regjeringen avventer med å innføre nasjonale tiltak, men varsler at det fort kan bli innført om ikke smittesituasjonen forbedrer seg. Helseminister Ingvild Kjerkol kom med en innstending bønn til nordmenn om å holde seg hjemme om de er syke.

– Ganske mange av oss følger ikke rådet om å holde seg hjemme, og bare må ta den turen på jobb, eller må ta den turen på skolen, selv om halsen er vond og hodet verker. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og stadig større press på helsetjenesten, sa Kjerkol.

– Det kan innen kort tid føre til strengere nasjonale tiltak, men jeg håper vi slipper det. Så min klare oppfordring er: Hold deg hjemme, oppfordret helseministeren.