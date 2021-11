Vinn eller forsvinn: – Ingen normal uke for Team Ruud

Jubelen sto i taket i Team Ruud da det i Paris for to uker siden ble klart at 22-åringen sikret seg en plass i ATP-sluttspillet i Torino.

Etter tap mot Novak Djokovic mandag og seier mot Cameron Norrie onsdag står Rublev på motsatt banehalvdel fredag. Vinner Ruud mot Rublev går Ruud til semifinale og Rublev gjør det samme om han vinner over Ruud. I semifinalen venter Daniil Medvedev.

– Vi håper selvfølgelig på en seier til, men uansett hvordan det går så har han bitt litt fra seg og fått erfaring. Han viser at han fortjener plassen, sier Christian Ruud til TV 2 om fredagens kamp.

Han poengterer at Rublev på ingen måte er en enkel motstander for Ruud. At 22-åringen fra Snarøya uansett kommer til å gi hundre prosent for å slå russeren er noe Christian Ruud føler seg helt sikker på.

49-åringen forteller at denne uken er en fin læringsprosess for sønnen sin og at han uansett utfall vil være en fin erfaring rikere.

– Hvordan rangerer du denne kampen?

– Det er den største kampen i hans karriere, men det har vært så mange høydepunkter i år så vi har ikke tenkt så mye på det. Vi får håpe at han får flere sjanser til å spille store kamper i sluttspill eller i Grand Slam-sammenheng.

Kampen vil bli spilt foran nærmere 14.000 tilskuere i Torino og ikke minst en haug med tv-seere verden over. Blant de 14.000 menneskene i hallen vil også et uvanlig antall medlemmer av Team Ruud være, som også de tidligere kampene her denne uken.

Christian Ruud beskriver det som kanskje litt overdrevet, men at dette har vært gulroten for teamet etter et langt og godt år for Casper Ruud.

– Dette var målet vårt og da er hele teamet her for å ta litt glede av dette. Så dette er ingen normal uke for Team Ruud. Det pleier stort sett å være én trener og én fysioterapeut eller fysisk trener.

Treneren benytter også anledningen til å rose teamet som har jobbet med 22-åringen over lang tid. At de er på plass gjør det enklere for Casper Ruud å fokusere på å yte maksimalt på treninger og kamper.

– Min erfaring er at jeg trenger hjelp. Jeg er veldig åpen for å lytte til andre folk med kompetanse. Jeg har vært trener i mange år, men det er mange andre med lenger erfaring enn meg. Jeg lytter til de jeg mener er flinke og får innspill fra de. Casper har tillit til teamet sitt. Jeg er god på noen ting og så er andre gode på andre ting, og til sammen blir det det beste for Casper.