Volkswagen var tidlig ute med elbiler her hjemme. e-Up! og e-Golf solgte svært godt i flere år. Nå har den nye ID.-serien tatt over, både ID.3 og ID.4 er blant Norges mest solgte biler.

Elbilene står nå for en stor del av det samlede VW-salget her hjemme. Deretter kommer de ladbare hybridene. Men VW selger også brukbart av en bil som så langt «bare» kommer med bensin- eller dieselmotor.

Vi snakker om den kompakte crossoveren T-Roc. Den kom på markedet første gang tilbake i 2017 og har totalt sett solgt i over én million eksemplarer. Nå er det klart for en fornyet og oppgradert utgave.

Tre med 4x4

I Norge blir nye T-Roc tilgjengelig i fire utgaver, hvorav tre har firehjulstrekk:

150 TSI DSG Life & Style

190 TSI 4MOTION DSG Style & R-Line

150 TDI 4MOTION DSG Style & R-Line

300 TSI 4MOTION DSGR

Designet har blitt hakket mer sporty, med en del nye detaljer.

Nettbrett

I fronten består endringene av nye LED-lys og LED-stripe i grillen. Bak er det redesignede LED-lykter med dynamiske blinklys.

Nye lakkfarger og nye aluminiumsfelger fra 17- til 19-tommers størrelse er også på plass. En ny R-line-pakke, som har mange av de sportslige stilelementene fra T-Roc R, kan velges for mer sporty utstråling.

Innvendig er infotainmentsskjermen erstattet med et nettbrett med flere touchfunksjoner, plassert i riktig ergonomisk høyde for sjåføren. Blant annet kan klimaanlegget styres med noen enkle trykk på skjermen. Et nytt multifunksjonsratt gjør betjeningen mer intuitiv.

Innvendig er dette velkjente VW-detaljer, her skiller T-Roc seg også mye fra elbilene til konsernet.

Lese kjøremønsteret ditt

Nye T-Roc har en rekke assistentsystemer, både som standard og som tilvalg. Mange av disse har tidligere bare vært tilgjengelig i større og dyrere biler som Tiguan og Passat.

Standardutstyret inkluderer «Front Assist» og «Lane Assist», mens nye funksjoner er inkludert i «IQ.DRIVE Travel Assist» .

Det betyr at bilen kan «lese» ditt vante kjøremønster og gi deg instruksjoner deretter.. «Side Assist» og «Park Assist» har fått utvidede funksjoner.

De første kundebilene av oppgradert T-Roc er ventet til landet på vårparten.

Kommer til våren

Selv om de utvendige målene ikke er veldig store, har T-Roc god innvendig plass. Bagasjerom på solide 445 liter. Legger du ned baksetene, får du 1.290 liter bagasjeplass. Dette er høye tall til denne klassen å være.

Den norske importøren åpner forhåndssalget av den fornyede T-Roc rett over nyttår, i januar 2022. De første kundebilene er ventet til landet på vårparten.

