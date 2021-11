Stortingsdirektøren: – Opptatt av å samarbeide med politiet

– Vi hadde kontakt med politiet i går, hvor de sa at ønsker kontaktpersoner hos oss for å komme raskt i gang med etterforskningen, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til TV 2.

De har ikke avklart hvem disse kontaktpersonene i Stortingets administrasjon skal være, og har heller ikke hatt noe videre kontakt med politiet i dag, opplyser Andreassen fredag ettermiddag.

– Vi er opptatt av å samarbeide med politiet, for å tilgjengeliggjøre den informasjonen de trenger, sier Andreassen.

Vil kontakte politiet

Hun sier Stortingets administrasjon skal kontakte politiet for å få klarhet i hva og hvem som skal etterforskes, men kan ikke si når dette vil skje.

– Det skal jeg gjøre så raskt som mulig. Men jeg må også få tid til å formulere spørsmål som jeg ønsker å stille, sier hun til TV 2, og antyder at det kan ta dager.

Fungerende stortingspresident Svein Harberg sa til TV 2 fredag morgen at han mener det trengs en rask avklaring, og at det er naturlig at administrasjonen tar kontakt med politiet for å få informasjonen om rammene for etterforskningen.

– Dette må vi følge opp kjapt, ikke minst for de som nå lurer på at de skal etterforskes eller ikke, sa Harberg.

– Kikket i kortene

– Er dere beredt på at også administrasjonen kan bli gjenstand for etterforskning?

– Vi er helt klar over at vi også blir kikket i kortene i forbindelse med denne saken, og også i forbindelse med andre prosesser. Det ønsker jeg velkommen.

Andreassen understreker likevel at hun ikke oppfatter at administrasjonen er under etterforskning.

IKKE INNKALT: Stortingsdirektøren sier hun ikke har blitt kalt inn til avhør hos politiet. Foto: Per Haugen / TV 2

– Du har tidligere sagt at det var nytt for deg at en måtte ha merkostnader på hjemstedet for å ha skattefritak - men burde du ha skjønt det med tanke på at regelverket er fra 2003?

– Det vil jeg avvente med å svare på til den store skatterevisjonen har sett på dette. Den skal svare på om vi har tolket disse reglene riktig eller ikke. Det er viktig å avvente til den er ferdig, sier Andreassen.

21. september ble det kjent at Stortinget setter i gang en bred skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger, etter at Aftenpostens avsløringer om Stortingets pendlerbolig-praksis.

Streng med studentene

Da Andreassen var direktør for Lånekassen slo hun hardt ned på studenter som oppga feil bostedsadresse. I et intervju med Universitas i 2017 var hun klar på at studenter som oppgir feil adresse og dermed får uriktig borteboerstipend, må få konsekvenser.

– Å jukse til seg stipend er alvorlig misbruk av samfunnets velferdsgoder, sa Andreassen til studentavisen da.

– Hva er forskjellen på studenter og stortingsrepresentanter?

– Det å gi uriktige opplysninger er alvorlig uansett hvem som gjør det. Samtidig så har jeg fra mitt ståsted gjort mine vurderinger basert på regelverket jeg forvalter.

– Men hva er forskjellen?

– Jeg må forholde meg i denne situasjonen til regelverket jeg forvalter med begrensede sanksjonsmuligheter. Men prinsippet om likhet for loven er jo selvsagt viktig.

Avhør

Oslo politidistriktet fikk torsdag kveld ordre fra Statsadvokaten om å etterforske stortingspolitikere om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget.

Per nå er det ingen mistenkte i etterforskningen, opplyser politiet fredag ettermiddag.

– Oslo politidistrikt har i dag hatt et internt møte og ser nå på organisering og innretning av etterforskningen, skriver påtaleleder Ole Rasmus Knudsen i Finans og spesialseksjonen.

Oslo politiet peker på at etterforskningsordre fra Statsadvokaten gjelder stortingsrepresentantenes pendlerboliger og eventuelt uriktige opplysninger tilknyttet det.