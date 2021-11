– Hele greia er egentlig en ganske kul og absurd historie. Nesten et lite eventyr. Alt begynte da jeg studerte økonomi i Oslo, og etterhvert fikk øynene opp for Bitcoin. Da var jeg 22 år gammel, og ingen hadde tro på at jeg skulle lykkes. Nå har den store drømmen endelig gått i oppfyllelse!

Det forteller Didrik Arnesen til Broom.

25-åringen fra Fredrikstad er nybakt Lamborghini-eier. Veien hit har vært preget av mye arbeid, og en god dose frustrasjon.

– Ja, det har vært litt av en reise. I 2019 valgte jeg å satse alle sparepengene mine på kryptovaluta og Bitcoin. Det var ekstremt mye å sette seg inn i, og det ble nesten en livsstil. En periode levde jeg omtrent på vann og knekkebrød, og få hadde troen på at dette skulle gå veien, forteller den entusiastiske 25-åringen.

Kjøpte drømmebilen

Etter et par år med knallhardt arbeid, med både opp- og nedturer, begynte imidlertid satsningen å bære frukter.

– Lamborghini har alltid vært den ultimate drømmebilen i mine øyne. Det er noe med designet og den mektige okse-logoen. Plutselig fant jeg drømme-eksemplaret på Finn: Norges eneste Huracan, lakkert i matt sort og med spesialsmidde Vossen-felger. Jeg og pappa dro for å se på bilen, og jeg endte opp med å kjøpe den samme dag, forteller Didrik.

25-åringen er trolig den første i landet som har finansiert en Lamborghini Huracan med Bitcoin-gevinst.

Bilen er en 2016-modell, priset til 2,5 millioner kroner.

Her står superbilen, dønn strøken, hos ByMedhus på Billingstad utenfor Oslo. 2016-modellen har rullet drøyt 23.000 kilometer. Foto: Privat

Fikk sjokk

– Jeg bestemte meg med en gang for å holde dette hemmelig. Rett og slett fordi jeg ville overraske kompisgjengen, og timingen var genial!

Didriks nye fartsmonster ble nemlig kjøpt bare noen få dager før årets Oslo Motor Show, siste helgen i oktober.

Den ultimate drømmebilen er i boks!

Her skulle tilfeldighetene ha det til at Didriks eksemplar også skulle være utstilt på standen til den eksklusive bilforhandleren, ByMedhus, hvor han kjøpte bilen.

– Som sagt er det ingen som hadde trodd at jeg skulle eie en Lamborghini. I alle fall ikke i en alder av 25. Derfor valgte jeg å avsløre hele nyheten til kompisene mine på Oslo Motor Show. Jeg tror ikke jeg hadde sovet på fire dager, jeg var så spent.

Så kommer søndagen hvor hele Fredrikstad-gjengen er samlet på varemessa i Lillestrøm, eller NOVA Spektrum, som det heter nå.

– Ingen vet noen ting i det jeg tar de med til standen. Så forteller jeg endelig nyheten, mens jeg får overlevert nøklene og det står «SOLGT» i vinduet. Gutta fikk rett og slett sjokk!

Se video fra den store overraskelsen og se reaksjonen til kameratene nederst i saken.

Hele kompisgjengen er samlet på Oslo Motor Show. Her har Didrik akkurat avslørt den store nyheten. Foto: Privat

Bursdagsgave til seg selv

– Det kom nok som lyn fra klar himmel dette. Jeg skal også innrømme at det var et følelsesladd øyeblikk. Det var like uvirkelig for meg, forteller bilentusiasten.

Slik ser det ut på innsiden i superbilen med 610 arbeidsvillige hestekrefter. Foto: ByMedhus

Og som om ikke dette er nok, fortsetter timingen å klaffe. Det er nemlig på selve bursdagen, onsdagen etter Oslo Motor Show, Didrik offisielt får overlevert bilen fra ByMedhus.

– Dette må da være tidenes bursdagsgave til seg selv?

– Hehe, ja man kan vel si det sånn. Det er helt vilt!

– Hvordan var den første turen hjem?

– Jeg hadde aldri kjørt en Lamborghini før, så det var faktisk litt skremmende. Bilen er så ekstrem. Den er stivt satt opp og går noe helt sykt. Du sitter omtrent oppå motoren, så turen hjem var en absurd opplevelse, med mange følelser involvert. Jeg husker jeg tenkte: Wow, hva har jeg gjort nå!?

Lamborghini Huracan er utstyrt med en illsint V10-motor på 5,2 liter. Denne utgaven leverer 610 hk og serverer 0-100 km/t på bare 3,4 sekunder.

– En investering i livsglede!

Til Broom forteller Didrik at Lamborghini-kjøpet overhodet ikke er noe fornuftig kjøp, rent økonomisk.

Didrik får bilen overlevert på 25 års-dagen. Får det blitt heftigere?

– Slik sett er det kanskje en av de dårligste investeringene man kan gjøre. Men dette handler ikke om økonomi. Dette er en investering i livsglede! Hvor fornuftig er det egentlig å dra på en dyr ferie? Hva som gir mennesker livsglede er veldig individuelt, men bilinteressert som jeg er, så er dette absolutt noe av det største jeg kan oppleve, sier entusiasten med et digert smil.

Didrik legger til at han allerede før Lamborghinien var parkert i garasjen, kjente på følelsen at superbilen var verdt hver eneste krone.

– Jeg har levd på et veldig stramt budsjett i flere år nå, og stort sett bare tatt «fornuftige» valg. Men vi lever tross alt bare en gang, og ingen vet hva morgendagen bringer. Etter flere år med hard jobbing, følte jeg nå at tiden var inne for å leve litt, avslutter 25-åringen, som nå er ferdig med studier og jobber i Multifood i Fredrikstad.

Se video av bilen, og den store overraskelsen på Oslo Motor Show her: