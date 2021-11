Klar beskjed: – Dropp håndtrykket

Helseminister Ingvild Kjerkol kommer med to klare beskjeder til folk: Du MÅ holde deg hjemme når du er syk, og dropp å håndhilse på andre.

Saken oppdateres. Følg pressekonferansen øverst i saken.

Den økende smitten og den økende antallet innlagte på sykehus bekymrer regjeringen.

Blant annet innfører regjeringen strengere kontrollkrav og gir kommunene med mye smitte mulighet til å innføre koronasertifikat fra i dag.

En annen ting som hindrer mange innlagte, er vaksinering.

– Vi må få fart på vaksineringen, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Regjeringen ber kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul.

Det gir fornyet beskyttelse mot alvorlig sykdom og kan hindre at presset på sykehusene blir for stort.

To klare beskjeder

Kjerkol sier at vi må stoppe smitten igjen med to enkelte virkemidler;

– Vi har begynt å håndhilse igjen, men jeg oppfordre alle å droppe håndtrykket, sier statsråden.

Hun ber også folk være hjemme når man er syk og ikke gå på jobb og skole.

I løpet av kort tid kan det føre til at vi må innføre strenge tiltak for å stoppe spredningen. Det håper jeg vi slipper, sier Kjekol.

– Til deg som MÅ på jobb, eller MÅ på skolen. Du MÅ holde deg hjemme, sier Kjerkol.

Samme beskjed gir Stoltenberg.

– Vaksinasjon er uhyrig viktig nå. Det er også å holde seg hjemme når man er syk, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Munnbind og strengere innreisekrav

Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen til å innføre munnbind.

– Det er ikke noe vi går ut med nasjonalt pålegg nå, sier Kjerkol.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at de har bedt kommuner som har mye smitte om innføre munnbring-råd

Regjeringen innfører strengere kontrollkrav ved innreise til Norge for å begrense importsmitte. Det skjer fra 26. november.

Alle må registrere seg før de reiser inn til Norge etter denne datoen, opplyser regjeringen.

Alle som er over 16 år, både norske statsborgere og andre, må registrere seg ved ankomst til Norge.

Tiltakene som innføres for alle over 16 år:

Du må registrere deg også om du er norsk, både vaksinerte og uvaksinerte.

Bekreftelse du får ved registreringen, kan du bli bedt om å vise ved kontroll

Du må også vise frem koronasertifikat ved ankomst

De som mangler dokumentasjon, kan bli bortvist. Nordmenn kan bøtelegges hvis de ikke følger reglene.

– Vi er fortsatt i en global pandemi. Vi må ta vår del av ansvaret. Det er viktig at folk følger reglene vi har satt. Vi ber alle reisende være forsikring og fornuftige, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på pressekonferansen fredag.

Kan bortvises

Helseminister Kjerkol sier de innfører tiltakene som følge av forslag fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Krav om innreisekarantene for uvaksinerte videreføres, opplyser hun.

De endrer også plikten for test før innreise. Den gjelder alle, uansett fra hvor, med mindre du kan dokumentere at du er fullvaksinerte eller covid-19 siste halvår, opplyse Kjerkol.

Barn under 16 år unntas fra plikten.

De gjeninnfører krav om negativ test ved ankomst for alle som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Utlendinger som ikke kan dokumentere dette, kan bli bortvist.

Koronapass

Kommuner kan fra i dag ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser for dem som kan teste negativt, er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.

– Vi ivaretar også dem som ikke kan vaksinere seg av ulike årsaker, sier Kjerkol.

Barn under 16 år skal ikke bruke koronasertifikat.

– Kommunene må ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige, sier Kjerkol.

Helsedirektoratet skal lage en veiledning til kommunene om hvordan de kan og bør regulere bruk av koronasertifikat.