Mens en koronasyk mann dør, rulles en ny pasient inn på rommet

Europa er den eneste verdensdelen der tallet på koronadødsfall stiger. I hardt rammede Tyskland, har smittetallene doblet seg de siste ukene. – Det er uforståelig at folk ikke tar vaksinen, sier lege ved et av Münchens største sykehus.

Tyskland registrerte 65.371 smittetilfeller på et døgn torsdag, det er ny smitterekord for landet med 83 millioner innbyggere. Verst er situasjonen øst og sør i landet, der vaksinedekningen er lav.

Ved München Klinik Schwabing har de merket godt at smitten sprer seg.

– Det er katastrofalt. Tallet på pasienter har steget betraktelig, sier Niklas Schneider som er lege ved intensivavdelingen, til nyhetsbyrået AFP.

ALLE SENGENE ER OPPTATT: På sykehuset i München er de ved makskapasitet. Foto: AFP

Alle pasientene er uvaksinerte

Han forteller at sykehuset nå er ved full kapasitet. Personalet jobber på spreng. Schneider sier de holder ut, men at de er frustrerte.

Ved sykehuset har de nå ni koronapasienter på intensivavdelingen. Alle er uvaksinerte.

Lege Niklas Schneider i München forstår ikke at så mange velger å ikke ta vaksinen. Foto: AP

– Til syvende og sist er vi siste stopp for alt som er galt i samfunnet. De som havner her er i en livstruende situasjon. De trenger hjelp, vi gir det til dem. Og da spiller det ingen rolle om de har vært anti-korona eller vaksineskeptikere, sier han.

Schneider syns det er utrolig at så mange som har mulighet til å ta vaksinen, velger ikke å ta den.

– Det er nokså uforståelig for meg at så mange mennesker blir villedet av noen skrekkhistorier, sier han.

Vaksinemotstand i øst

Mange vesteuropeiske land har nå en høy andel fullvaksinerte i befolkningen. Portugal, Malta og Nederland er landene med høyest vaksinasjonsdekning, der er over 80 prosent av befolkningen fullvaksinerte.

Gjennomsnittet for Tyskland er 69,8 prosent - men andelen er lavere i delstatene Bayern og Sachsen, sør og øst i landet.

Og jo lenger øst i Europa man kommer, jo lavere er vaksinasjonsgraden. I Romania er 34,2 prosent fullvaksinerte. I Bulgaria 22,9 prosent, og i Ukraina 21 prosent.

SLITEN: Lege Oleksandr Moltsjanov jobber lange dager på sykehuset i Kakhovka i Ukraina. Foto: AP

– Det kommer flere og flere pasienter inn, tilstanden deres er svært alvorlig, sier Oleksandr Moltsjanov, som er anestesilege i Kakhovka, sør i landet.

Han forteller at han jobber 42-timer lange skift.

– Hvert dødsfall preger oss

Mens nyhetsbyrået AP følger Moltsjanov på jobb på sykehuset, forverres tilstanden til en av pasientene.

Legen gjør hjertekompresjoner, men livet til den koronasyke mannen står ikke til å redde.

– Det er like hardt hver gang. Vi er ikke roboter. Vi blir kjent med dem, får høre om familiene deres og planene deres for fremtiden, sier Moltsjanov.

Tirsdag ble det registrert 838 koronadøde i Ukraina, en ny dyster rekord.

Samtidig som koronapasienten døde i sykesengen i Kahovka, ble en ny pasient rullet inn på rommet.

NOTERER DØDSTIDSPUNKTET: En koronasyk mann har nettopp dødd. Foto: AP

Ifølge myndighetene er 96 prosent av pasientene som er alvorlig syke, uvaksinerte. Legene fortviler over at det florerer med falske rykter i Ukraina om at vaksinene fører til infertilitet og sykdom.

For å få bukt med smitteøkningen, krever ukrainske myndigheter blant annet nå at leger, lærere og offentlig ansatte må vaksinere seg innen 1. desember.

500.000 flere kan dø

Flere europeiske land tar nå grep for å stanse utviklingen. Østerrike er det første landet som iverksetter en ny periode med full nedstengning.

I Tsjekkia er det fra mandag av bare vaksinerte og tidligere koronasmittede som får slippe inn på blant annet utesteder, restauranter og hoteller.

– Vi er inspirert av modellen fra Bayern i Tyskland, sier avtroppende statsminister Andrej Babis.

I Tyskland jobbes det nå ifølge NTB med en pakke med smittevern og tiltak på arbeidsplasser, kollektivtrafikk og omsorgsboliger.

ALVORLIG SYK: Torsdag noterte tyske smittevernmyndigheter rekordhøye 65.000 smittetilfeller på ett døgn. Det anslås at 400 av disse vil dø. Foto: AFP

– Vi er på vei inn i en alvorlig nødsituasjon. Vi kommer til å få en ekstremt ubehagelig jul hvis vi ikke handler for å stanse dette, sier leder ved det tyske folkehelseinstituttet, Lothar Wieler.

Verdens helseorganisasjon beskriver nå Europa som pandemiens episenter, og advarer om at så mange som 500.000 mennesker kan dø innen januar, om det ikke blir tatt drastiske grep for å stanse smittespredningen.

– Det er katastrofalt å vente til intensivavdelingene er fulle før man handler. Da er det for sent, sier Tysklands avtroppende forbundskansler, Angela Merkel.