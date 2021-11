Jublar over at regjeringa gir grønt lys for koronapass

– Vi har alt klart. No venter vi berre på beskjed om at den tekniske løysinga er på plass, seier Gunnar Wilhelmsen, ordførar i Tromsø (Ap).

Han har ønska å innføre koronapass så raskt som råd, for å kunne halde samfunnet så ope som mogleg.

– Vi er veldig glade for at det no er vedtatt nasjonalt. I verste fall må me vente på den tekniske løysinga.

Truleg vil løysinga vere på plass ein gong i neste veke. Koronapasset blir dermed ikkje innført til helga.

Vil få fleire lettingar

AVVENTAR: Ordførar i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), er klar for å innføre koronapass, men ventar på at det tekniske skal kome på plass. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Regjeringa vedtar fredag ei forskrift som gjer det mogleg for kommunane å ta i bruk koronasertifikat for å gje lettingar til fullvaksinerte, dei som har vore koronasjuke det siste halve året, eller som har testa negativt for covid-19 dei siste 48 timane.

Det gjer dei etter at helsedirektoratet i dag kom med sine anbefalingar.

Koronasertifikatet kan nyttast for personar over 16 år.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) understrekar at dei skal ivareta også dei som av ulike årsakar ikkje kan vaksinere seg.

– Kommunane må ha eit tilbod om gratis hurtigtest til dei som ikkje er vaksinerte, sa ho på pressekonferansen i dag.

INNFØRER TILTAK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la i dag fram nye koronatiltak. Foto: Terje Bendiksby

Helsedirektoratet skal lage ei rettleiing til kommunane om korleis dei kan og bør regulere bruk av koronasertifikat.

Legg til rette for testing

I Tromsø riggar dei seg no til for å hurtigteste, slik at dei ikkje er fullvaksinerte, skal kunne ta del i samfunnet på lik linje med dei som er vaksinerte, så lenge dei er flinke til å teste seg.

– Vi har vore i dialog med dei som har med testing å gjere. Det medfører at det er mogleg å rigge dette opp på ein betre måte.