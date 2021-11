Har fulgt Normann i lang tid: - Kan nå så langt han vil

Norwichs nye manager Dean Smith kan avsløre at han har hatt et øye til Mathias Normann over lengre tid. Nå vil han hjelpe den norske 25-åringen til nye høyder.

En drøy uke etter han fikk sparken som Aston Villa-manager ble Dean Smith utnevnt til ny Norwich-sjef mandag. Nå gjør 50-åringen seg klar til dyst mot Southampton lørdag, det var også laget han tapte mot i sin siste kamp som Aston Villa-manager.

– Det som er rart er å komme til en ny klubb, det er annerledes. Det faktum at vi møter Southampton, som jeg møtte i min siste kamp med Aston Villa, vil hjelpe litt, for jeg trenger ikke analysere så mye som jeg vanligvis ville ha gjort, smiler Smith på fredagens pressekonferanse og fortsetter:

– Grunnen til at jeg er her er at noen har mistet jobben. Resultatene kom ikke og man fikk ikke de resultatene man ønsket. Man vet hvor tøff Premier League er, men ut i fra det jeg har sett på treningsfeltet har vi kvalitet nok til å ta de poengene.

Har hatt et øye til Normann

En av dem som nok blir en nøkkel i Dean Smiths Norwich er Mathias Normann. Svolværingen, som scoret sitt første for «The Canaries» i 2-1 seieren mot Brentford før landslagsperioden, har vært en av lagets aller viktigste spillere denne sesongen. Nå innrømmer Smith at han har hatt et godt øye til den nye midtbanesjefen på Carrow Road.

– Han har fanget min interesse, det gjorde han allerede da jeg var trener i Aston Villa. Det er en veldig god fotballspiller. Han scoret i forrige kamp mot Brentford og han presterer for landet sitt. Jeg så første omgang av hans kamp mot Nederland. Han er en veldig god spiller. Han håndterer ballen uansett situasjon og han har en veldig god forståelse, så han kan bli veldig viktig for oss, sier Smith til TV 2.

NØKKELSPILLER: Mathias Normann har umiddelbart blitt en nøkkelspiller for Norwich. Nå håper Dean Smith at han kan hjelpe nordmannen til nye høyder. Foto: John Walton

Nå håper den nye Norwich-manageren at Normann kan ta nye steg under hans ledelse.

– Han kan nå så langt som han vil. Han virker å være en person som ønsker å lære og utvikle seg. Jeg har ikke hatt nok tid med han enda til å forstå hans drivkraft fullt ut og hvordan jeg kan få det beste ut av ham, men i løpet av de neste ukene og månedene vil det forholdet vokse og forhåpentligvis kan jeg hjelpe ham til å nå toppen, sier Smith.

Ingen desperasjon

Sammen med Normann og resten av Norwich-spillerne skal Smith nå ta fatt på oppgaven med å berge plassen i Premier League. Etter elleve serierunder ligger laget fra sørkysten helt sist på tabellen, med fattige fem poeng. Smith er overbevist om at hans team kan utgjøre en forskjell.

– Ja, vi kan utgjøre en forskjell. Det er noen prinsipper jeg liker og noen er ufravikelige, men det vil ikke være enorme endringer, for det har bare vært to økter, sier Smith.

Den gode nyheten for Smith og co er at avstanden opp til Watford og hans gamle arbeidsgiver, Aston Villa, som ligger over nedrykksstreken, er overkommelig. Blant de fem nederste lagene skiller det nemlig ikke mer enn fem poeng.

– Jeg vil ikke bruke ordet desperasjon, for vi har 27 kamper igjen. Men det er definitivt en vilje til å forbedre seg og få de resultatene som kreves, påpeker Smith, som ikke vil være med på at han setter sitt gode navn og rykte på spill når han nå setter seg i managerstolen på Carrow Road.

– Det får andre bedømme. For meg var det en god avgjørelse. Jeg fikk tilbudet og jeg ser fram til det. Jeg så på spillerne og de jeg skal jobbe med, og jeg likte det jeg så. Folk kaller det en risiko, men jeg kaller det en utfordring og jeg ser fram til det, avslutter den nye Norwich-manageren.