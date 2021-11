Eli Kari rørt til tårer av spesiell overraskelse

I historiske omgivelser midt i Bergen sentrum har artister, forfattere, politikere og andre innfødte og tilflyttede bergensere blitt hedret med sin egen inngraverte stein på fortauet, inspirert av verdensberømte Hollywood Walk of Fame i Los Angeles.

Fredag er det værmelder og TV-profil Eli Kari Gjengedal sin tur til å pryde bergensfortauet – til hennes store overraskelse:

– Jeg er veldig overrasket! Jeg skjønner ingenting. Hva er det dere holder på med?, utbryter en forvirret Gjengedal idet hun går ut av bilen og møter et samlet pressekorps.

Gjengedal ante ingenting om hva som ventet henne da hun gikk ut av bilen. Foto: Trond Solvang/TV 2

Helt satt ut

I tillegg er flere venner, familiemedlemmer og kolleger av hele Norges værdronning tilstede. Overraskelsen ble litt for mye for Gjengedal, som måtte ta til tårene.

– Jeg fikk helt sjokk! Jeg skjønte ingenting! Jeg var helt sikker på at jeg skulle opp på Ulriken og spise frokost, så jeg synes det var litt dumt med så dårlig vær når vi skulle på fjellet, sier Gjengedal til TV 2, som ble nødt til å ta seg en pust i bakken.

– Jeg er ikke lei meg, jeg er bare helt satt ut, forsikrer TV-profilen.

Høytidelig besøk

Værgudene er ikke på Gjengedals side under den høytidelige utmerkelsen, og stjernen ble avdekket i klassisk bergensvær. Det la ingen demper på stemningen, og ordfører i Bergen, Rune Bakervik, var blant dem som var på plass for å hylle «dronningen av værvarslingen».

OVERRASKET: Initiativtaker Roger Iversen og ordfører Rune Bakervik var blant dem som overrasket Eli Kari Gjengedal fredag morgen. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Årets stjerne er en person jeg tror vi alle har et godt forhold til. For oss bergensere har det ikke så mye å si om vedkommende kommer med gode eller dårlige nyheter. De gode nyhetene er gode, og de dårlige nyhetene tar oss tross alt bare et steg nærmere enda en ny rekord, sier Bakervik.

Innholdsrik karriere

Initiativtakeren bak den etter hvert så stjernespekkede gaten er Roger Iversen.

– Det er alltid drittvær i Bergen, men vi slår alltid på bare for å se på henne. Det spilte ikke så stor rolle om det ble dårlig vær, for hun er så lystig at vi kom i godt humør, sier Iversen til TV 2.

Gjengedal havner i celebert selskap, og blir med å pryde fortauet sammen med bergensprofiler som Edvard Grieg, Frank Aarebrot, Aurora Aksnæs, Kygo, Cecilia Brækhus, Leo Ajkic og Trude Dreveland.

Eli Kari Gjengedal er det siste tilskuddet på Bergens stjernehimmel. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Det er artig å kunne gi noe tilbake, når noen har gjort mye for byen, sier Iversen, som lover at stjernehimmelen vil utvides ytterligere i fremtiden.

Gjengedal har vært å se på skjermen som programleder for værmeldingene i 21 år, og har blitt et kjent og kjært ansikt for hele Norge. Gjengedal har bemerket seg med flere kreative måter å melde været på, og har gitt nordmenn prognoser i romdrakt, på samisk, på sang og på krykker – for å nevne noe.

Hun gjorde seg også bemerket verden over da hun i 2014 meldte været i over 33 timer i strekk – noe som på tidspunktet var ny verdensrekord:

Gjengedal er også forfatter av tre bøker, og har tidligere gjort seg bemerket for TV-seere med opptrender på «Skal vi danse» og «Farmen kjendis».