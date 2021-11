Eirik Horneland har skrevet ny kontrakt som hovedtrener for Brann

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Horneland har signert en avtale som gjør at han fortsetter som hovedtrener i Brann ut 2023.

– Først og fremst er jeg veldig stolt over å få lede Brann videre. Dette er en stor ære for meg. Jeg har på kort tid blitt veldig fascinert av klubben, supporterne og Bergen by, og kommer til å gi alt jeg har for å gjenreise tillit og skape stolte øyeblikk for fremtiden, sier Eirik Horneland til brann.no.

TV 2s fotballekspert og tidligere Brann-spiller, Erik Huseklepp, sier ansettelsen er en klok avgjørelse fra klubbens side.

– Horneland og Brann er en god match. Han tok over hovedansvaret da de hadde syv poeng, og man har sett en markant bedring. Selv om alle bergensere skulle ønsker det var mer, er det stor forskjell fra hvordan laget fremsto under Kåre Ingebrigtsen, sier han, og peker på at forlengelsen av Horneland også er en gunstig økonomisk løsning.

Huseklepp, om selv har spilt under Horneland i Haugesund beskriver treneren som direkte.

– Han krever enormt av spillerne sine. Han har en tilstedeværelse som er unik, og er levende på benken i 90 minutter av kampen. Han står for en direkte og gjennombruddskraftig fotball, som kler det bergenske publikummet. Han tikker av mange av boksene en Brann-trener bør ha, mener Huseklepp, og utdyper:

– Han er en befrielse i måten han uttaler seg på i pressen. Han er ærlig, åpen og direkte, uten å snakke i koder. Den tilnærmingen er en fordel å ha som Brann-trener.

Haugelendingen kom til klubben som Kåre Ingebrigtsens assistenttrener høsten 2020. Da Ingebrigtsen fikk sparken i sommer, overtok Horneland hovedansvaret. Siden har Branns poengfangst økt. Likevel står laget i fare for å rykke ned.

– De kritiske vil si at det er uklokt av Brann å ansette ham før divisjonsstatus er oppklart. Likevel synes jeg det er en riktig avgjørelse, fordi han har ledet laget til markant bedring og passer klubben godt, sier Huseklepp, som også peker på at bedre egnete kandidater neppe er tilgjengelige.

Helomvending

Da Horneland ble midlertidig hovedtrener, var intensjonen at han skulle lede laget ut sesongen. Treneren har siden uttalt at han ikke ønsket å beholde hovedtrenerjobben. Bergens Tidende skrev for en uke siden at Horneland hadde gitt beskjed om at han ikke kom til å fortsette som hovedtrener.

Nå gjør han altså helomvending, og er ansatt som permanent hovedtrener de neste to sesongen.

– Jeg er litt forvirret etter at saken om at han ikke ønsket jobben dukket opp. Jeg tror ikke det har skapt så mye usikkerhet blant spillerne, men det er alltid fint med ting som er avklart, sier Huseklepp.

Med fire kamper igjen å spille, ligger Brann på plassen som gjør at man må spille kvalik for å holde seg i divisjonen til neste år.

– Tiden var inne for å ta en avgjørelse nå, både for klubben og meg. For meg er dette et viktig signal på at jeg er 100% dedikert til å stå stødig sammen med Brann i fortsettelsen, sier Horneland til klubbnettstedet.