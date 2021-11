Omstridt stein delt i to

Husker du den gigantiske steinen som måtte fjernes for å bedre togsikkerheten i Romsdalen? Nå er den omsider saget i to, og naboene har fått seg nytt dansegulv i granitt.

– Noe må vi bruke den flotte steinflata til, sier Arne Skiri til Åndalsnes Avis.

Skiri er nærmeste nabo til den mye omtalte steinen i Romsdalen.

– Du byr opp til dans her?

– Ha-ha! Si det! Det er jo et skikkelig dansegulv. Steinen har blitt en skikkelig snakkis. Det er mange som stopper for å kikke. Mange så innslaget på TV 2 og har lurt på hvordan det gikk, forteller Skiri til TV 2.

Da steinen ble en snakkis, hadde Bane Nor allerede saget på steinen i en måned. Den måtte fjernes fordi den hindret fri sikt på planovergangen som brukes av en håndfull personer. Og som følge av siktproblemer, måtte hastigheten på togene settes ned fra 120 til 20 kilometer i timen.

Før: Denne steinen hindrer sikten ved planovergangen på Skiri på Raumabanen. Bane Nor har brukt store resurser på å fjerne den gigantiske steinen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Mye saging

Men sagingen fikk en bråstopp fordi steinen ligger i Romsdalen landskapsvernområde. Bane Nor hadde nemlig glemt å søke nasjonalparkforvalteren om tillatelse til å dele steinen i to.

– Disse store kampesteinene er en viktig del av landskapsbilde og er av geologene omtalt som verneverdige element og som spesielle i norsk sammenheng. Det er ikke bare å fjerne dem, fortalte nasjonalparkforvalter Mari Melbø Rødstøl til TV 2.

Bane Nor søkte og fikk etter kort tid lov til å fortsette kappejobben. Denne uka var jobben gjort. Steinen på 8x8 meter som har ligget der siden tidenes morgen, er nå fjernet.

– Når steinen var saget i to begynte jobben med å pigge bort topplokket. Det har tatt sin tid og må ha kostet noen kroner. Det er jo en merkelig sak hele greiene, humrer Arne Skiri.

Steinen kunne ikke sprenges og ifølge Bane Nor har operasjon steinkutting kostet ca 750 000 kroner, inkludert sikkerhetsvakt som har passet på trafikksikkerheten når det har vært arbeidet ved sporet.

– Ettersom steinen er et viktig kulturminne avtalte vi med fylkeskommunen at deler av steinen skulle stå igjen. Vi måtte derfor være ekstra skånsomme da vi fjernet øverste del av steinen. Det har hatt betydning for kostnaden, opplyser seniorrådgiver Hedda Nossen i Bane Nor til TV 2.