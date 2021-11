Ute av LEGO Masters: – Det var krevende

LEGO Masters er halvveis inn i sesongen, og konkurransen har begynt å tilspisse seg. Etter en immunitets-runde sist uke, var det nå duket for at enda et par måtte forlate konkurransen.

Denne gangen falt brikkemesterens valg på Anna Hui Opsahl (22) og Erman Bora Atabay (39).

Ble ikke ferdig

Denne uken skulle deltakerne bygge et eventyr basert på Torbjørn Egners bøker. Dette viste seg å være mer utfordrende enn forventet, hvor både fantasien og kunnskapen rundt Egners eventyr ble en utfordring for deltakerne.

Deltakerne som gjorde det best var pappa og sønn-duoen Joakim og Ebbe. De stakk av med seieren for deres trikk basert på «Folk og røvere i Kardemommeby».

Parene som havnet på bunn var Gregor og Are, som bygget Karius og Baktus; og Anna og Erman, som lagde «Klatremusen og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen». Sistnevnte ble sendt hjem fra konkurransen.

VINNER: Ebbe og Joakim stakk av med seieren i det sjette programmet. Foto: LEGO Masters/TV 2

– Mye av den avgjørende faktoren er at vi ikke ble ferdig, forteller Anna om tapet i programmets sjette konkurranse.

Brikkemester trakk frem at han var imponert over Annas tekniske del som fikk dyrene til bevege seg i byggverket, men også at fortellingen ikke kom godt nok frem.

Han trakk også frem at dimensjonene på figurene ikke var samspilte, og detaljene manglet.

BLE IKKE FERDIG: Anna og Erman sitt bygg var en solid idé, men bygget ble ikke ferdig. Foto: LEGO Masters/TV 2

– Jeg syns ideen med figurene var veldig solid, men vi rakk ikke å gjøre det ferdig. Vi manglet detaljene for å gjøre eventyret komplett. Det skulle vært mer detaljer på både figurene og fasaden, forteller Erman over telefon til TV 2.

– Jeg tror at hvis vi hadde blitt ferdig, så hadde vi kommet videre, konstaterer Anna.

Fantasien ble utfordret

Tidligere deltakere som har røket ut har også delt frustrasjonen med å bygge under press, noe flere av dem ikke er vant til. Anna og Erman forteller at de hadde den samme opplevelsen, men følte seg også utfordret på den kreative delen.

– Det var ganske krevende at det skulle være så fantasifullt. Vi skulle hele tiden levere en god fortelling, og det pleier ikke jeg å bygge, forteller Anna.

– Det var veldig krevende å komme opp med en levedyktig idé på kort varsel, og overføre det til noe fysisk, forklarer Erman.

Anna og Erman var to av deltakerne som ikke kjent hverandre før de søkte sammen som et lag. Til tross for denne utfordringen, følte de at de var en god match byggemessig.

HVER SIN ROLLE: Erman og Anna er enig om at de ble en god duo. Foto: LEGO Masters/TV 2

– Det var veldig kult å jobbe med Anna. Slik jeg opplevde det ble vi raskt enig om det grunnleggende, så skjedde det at vi av og til snublet litt, men det gikk stort sett bra, forklarer Erman.

Anna forteller at hun hadde lite erfaring med å bygge med noen andre, og så på dette som en potensiell utfordring. Til tross for dette syns hun opplevelsen var gøy, og at det fungerte bra.

– Vi klarte å utfylle hverandre. Han hadde fantasien, og jeg hadde det tekniske. Jeg syns vi ble en god duo, forklarer hun.

En fantastisk opplevelse

Selv om duoen måtte nøye seg med en sjetteplass, angrer de ikke på noe.

– Det er ikke vits i å henge seg opp i hva vi kunne gjort annerledes. Jeg er veldig fornøyd med de seks episodene jeg fikk være med på, forteller Erman.

– Det er vanskelig å tenke tilbake på om vi kunne gjort noe annerledes, men jeg var veldig fornøyd med det vi fikk til og planla, konstaterer Anna.

De er derimot begge enig i hva som var det beste med LEGO Masters-opplevelsen.

– Vennskapene var det beste, og å få sett så mange rå talenter. Vi holder alle sammen fortsatt kontakten, forteller 39-åringen.

– Hele opplevelsen har vært som en barnedrøm gått i oppfyllelse. Det var veldig gøy da, og det er fortsatt det i dag, sier han.

Anna forteller at hun er veldig glad for at hun fikk muligheten til å være med på programmet, og trekker frem at hun har blitt en større del av LEGO-miljøet.

– Det er ingen av mine nærmeste som deler min interesse for LEGO, og det er noe helt annet å snakke med noen som er like engasjert som du er. Jeg har også vært med på flere LEGO-messer i ettertid, og det har vært veldig gøy, sier hun.

LEGO Masters ser du fredager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.