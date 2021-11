Kilde til E! News: – Kim Kardashian og Pete Davidson dater

Kim Kardashian (41) fra realityprogrammet «Keeping up with the Kardashians» og komiker Peter Davidson (28) har valgt å ta vennskapet sitt til et nytt nivå, ifølge E! News.

Ifølge en kilde til nettstedet dater de to, og ser hvor det bærer etter hvert.

Møtte Kris Jenner

Duoen skal ha blitt enige om at de ikke ønsker å se andre, men har ikke blitt helt seriøse enda. E! News skriver at de driver med «casually dating».

Pete Davidson and Kim Kardashian matching their clothes?!?! The world ain’t ready for this one 😭 pic.twitter.com/Xcbeeg47sq — Kate ❤️ (@ticketstocolson) November 18, 2021

Ifølge magasinet skal de ha det veldig fint sammen, og være betatt av hverandre.

Turtelduene bor for tiden et stykke fra hverandre, men har besøkt hverandre med jevne mellomrom.

Kardashian har også tidligere tatt med Davidson hjem til sin mor, Kris Jenner, i Palm Springs.

Berg-og-dal-bane flørt

Kardashian har den siste tiden gått gjennom en skilsmisse med Kanye West, som nå heter Ye, men ble først kjent med Davidson da hun fortsatt var gift med Ye.

Da Kardashian gjestet humorprogrammet Saturday Night Live i oktober ble kontakten deres tatt opp igjen. Her stilte hun opp i et innslag som prinsesse Jasmine, og Pete som Aladdin hvor de kysser på en magisk teppetur.

Kim Kardashian, Pete Davidson Hold Hands at Knott's Scary Farm: They're 'Just Friends,' Source Says https://t.co/EJb9KQqWgD — People (@people) October 30, 2021

Fansen har over en lenger periode etter dette spekulert i om det kunne være noe mellom Kardashian og Davidson.

Ivrige fans har blant annet spekulert ut fra at duoen var kledd i samme mønster på klærne sine i bursdagen til Davidson, og skal blant annet ha tilbragt to netter sammen i New York.

Duoen ble også fotografert mens de holdt hender på en berg-og-dal-bane på Knott's Berry Farm i California.