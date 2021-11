Fungerende stortingspresident om politi-etterforskning: – Dette må vi følge opp kjapt

Dagen etter at Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident, er det fortsatt usikkert hvilke saker politiet skal etterforske,

Fungerende stortingspresident Svein Harberg (H) sier til TV 2 fredag morgen at han ønsker å få en rask avklaring.

– Har du kjennskap til at noen i Høyre har blitt kontaktet av politiet?

– Nei, det har jeg ingen kunnskap om, svarer Harberg (H) til TV 2 før han legger til:

– Det var en litt upresis melding fra politiet på hvem og hva, men de har sagt at de har en del kjente navn som de vil undersøke. Og så er jo de sakene veldig forskjellige, med helt forskjellig utgangspunkt.

Han opplyser om at de må finne ut av hva og hvem politiet skal etterforske. Til TV 2 opplyser han at han ikke er kjent med at politiet har vært i kontakt med Stortinget ut over gårsdagens melding.

– Vi legger oss selvfølgelig ikke oppi deres arbeid, og vi skal bidra der vi kan, men så må vi få det til å passe sammen med den kontrollen vi har sagt vi skal gjøre, sier han til TV 2.

– Hvordan skal dere få klarhet i dette?

– Nei, da må vi kontakte politiet, sånn at vi kan få gode svar på det. For det er viktig for oss at de gjør sin jobb, helt uavhengig av oss, men samtidig så skal vi gjør den jobben som vi var enige med de skal parlamentariske lederne om at vi skal gjøre, sier Harberg.

– Må oppklares raskt

Han mener det er naturlig at Stortingets administrasjon tar den kontakten.

– Tenker du at det er klokt at administrasjonen gjør det ganske kjapt?

– Dette må vi følge opp kjapt, ikke minst for de som nå lurer på at de skal etterforskes eller ikke. Om deres oppslag i media er grunnlag for dette, så det skal vi ta fatt i kjapt, slik at de som ikke er under etterforskning får vite det, og at det klareres hvordan dette skal skje fremover.

– Har du bedt administrasjonen om at ta tak i dette allerede?

– Ja da, vi hadde noen korte samtaler i går, men det var ikke så mye vi rakk, så dette skal vi snakke videre om i dag, sier Harberg.

– Forventer tydeliggjøring

Morten Wold, som sitter i presidentskapet for Frp, sier presidentskapet ble informert i et møte klokken 17.30 i går om at det igangsettes etterforskning.

– Jeg forventer at rammene for etterforskningen tydeliggjøres og at det etableres god dialog mellom politiet og Stortinget, slik at brudd på pendlerboligregelverket kan avdekkes, sier Wold.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen er foreløpig ordknapp om etterforskningen.

– Jeg tar til etterretning at Oslo statsadvokatembeter i går beordret Oslo politidistrikt til å iverksette etterforskning av om det for noen bestemte stortingsrepresentanter, foreligger straffbare forhold i forbindelse med praktiseringen av regelverket knyttet til Stortingets pendlerboliger, sier Andreassen i en skriftlig kommentar til TV 2.