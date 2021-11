Jonas Gahr Støre frykter for tilliten til Stortinget etter skandalen

Dagen derpå er statsministeren redd for folkets tillit til Stortingsrepresentanter.

Dagen etter Hansens avgang sier Støre igjen at han mener det var riktig av Hansen å trekke seg torsdag.

Støre har hele uken sagt at han har støttet Hansen, og at han har hatt tillit til henne som stortingspresident. Likevel mener han at det var riktig av henne å fratre sin stilling når politiet åpnet etterforskning.

– Det var en riktig avgjørelse slik saken sto. Hennes konklusjon har jeg støttet, sier Støre fredag morgen.

– Burde den kommet tidligere?

– Det er en sak som ble kjent tirsdag. Jeg mener det var rimelig at hun skulle få forklart seg, og det gjorde hun i møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Se intervjuet med Støre i videovinduet øverst i saken.

GIKK AV: Stortingspresident Eva Kristin Hansen på vei gjennom korridoren fra på Stortinget. Foto: . Foto: Torstein Bøe / NTB

Redd saken svekker tilliten

Hansen erkjente allerede onsdag at hun kunne ha brutt Stortingets egne retningslinjer for pendlerbolig mellom 2014 og 2017. Likevel var hun bestemt på å bli sittende som president frem til politiet åpnet etterforskning torsdag kveld.

Støre sier torsdag at han mener partifellen håndterte saken riktig.

– Men nå ble det jo nesten slik at politiet tok avgjørelsen for henne?

– Hun trakk seg på eget initiativ. Det er klart at å være stortingspresident under etterforskning, det går ikke opp.

– Er du redd for tilliten til Stortinget etter denne saken?

– Ja, jeg er opptatt av at du skal ha tillit til stortingsrepresentanter som vedtar lover og regler følger dem, helt opplagt. Jeg vil si at jeg tror normen er at de gjør det. Jeg tror tilfellene som har oppstått hvor noe handler om uklarhet, og noe handler om brudd på reglene, det tror jeg er bra.

– Hvem blir ny stortingspresident?

– Det skal vi se på nå, det har vi ikke gått inn i. Det haster ikke, sier Støre.

Bodde i Ski

Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg torsdag fra sin stilling som stortingspresident etter at det ble kjent at politiet vil etterforske sakskomplekset knyttet til flere pendlerboligsaker på Stortinget.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, skrev Hansen i en uttalelse.

Det har vært et stort press rundt den nå tidligere stortingspresidenten siden Adressavisa tidligere denne uken avslørte at hun i en treårsperiode var folkeregistrert i Trondheim og dermed hadde en pendlerbolig tildelt fra Stortinget, på tross av at hun bodde i Ski – kun 29 kilometer fra Stortinget.